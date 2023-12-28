Re: Несмотря на проверки, казахстанцы уже не вернутся к...

Отправлено: - 09:05

Всегда говорил и говорить буду. Наличные деньги в кармане - это твои личные деньги, а безнал, это твои деньги пополам с государством. Любой твой малейший косяк и первым делом блокируют счета. И риск остаться совсем без денег в одночасье достаточно велик.

Даже если когда то совершил ошибку, не рассчитал свои силы, допустил просрочку по кредиту, всё . Если не будет наличных, то можно сразу верёвку на шею.