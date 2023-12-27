Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48279
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
- Мы понимаем, что в дальнейшем такой результат ждет и другие квартиры, - говорит Руслан Конакбаев.- Ведь сейчас уже во всех квартирах есть дефекты - у кого-то серьезные, у кого-то средние. Но не замечать эти проблемы просто невозможно.
Читать новость
Читать новость
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
Ну конечно, дома в Кунае, это какой то беспредел нашего акимата..
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 14:52
Крыша, там что, линолеум что ли в ней?
Ну и проволокой привязана к кирпичам..
А что будет , когда проволока заржавеет, крышу снесет?
Ну и проволокой привязана к кирпичам..
А что будет , когда проволока заржавеет, крышу снесет?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1345
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 15:17
Уже главный Актюбинец давно в Дубаи кайфует,а всё его Саулеты нам покоя не дают И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13775
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 15:31
Цитата:
Да у них у всех уже по домику за границей. А простым людям что б не скучали косточку кинут под видом языковой проблемой. Нати грызитеТесь между собой Лохи.
Сабыр:
И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да?
И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да?
Да у них у всех уже по домику за границей. А простым людям что б не скучали косточку кинут под видом языковой проблемой. Нати грызитеТесь между собой Лохи.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 530
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 16:39
Архимед со своими дружками неплохо тут "подзаработал"
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 19:37
.......квартиру на халяву получили ещё недовольны .....Добрицовы выходите и поддержите меня,давайте прессанём инвалида что сам не может сделать отделку и Дилару БРИМЖАНОВУ,что сама не может рубильник поченить.
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 20:01
Цитата:
Нет тут я вас не поддержу,инвалидов сами прессуйте.
А вот если здоровый человек получает такое жильё по 140000\м2 тогда ,да это его выбор и нефик жаловаться.
родом из Шанхая2022:
Добрицовы выходите и поддержите меня,давайте прессанём инвалида
Добрицовы выходите и поддержите меня,давайте прессанём инвалида
Нет тут я вас не поддержу,инвалидов сами прессуйте.
А вот если здоровый человек получает такое жильё по 140000\м2 тогда ,да это его выбор и нефик жаловаться.
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 20:05
Цитата:
Утеплитель обыкновенный.
Цитата:
Стропила так и привязывают проволкой.
делают закладную в кладке и потом привязывают,если всё сделано правильно ничего никуда не снесёт.
111:
Крыша, там что, линолеум что ли в ней?
Крыша, там что, линолеум что ли в ней?
Утеплитель обыкновенный.
Цитата:
111:
Ну и проволокой привязана к кирпичам.. А что будет , когда проволока заржавеет, крышу снесет
Ну и проволокой привязана к кирпичам.. А что будет , когда проволока заржавеет, крышу снесет
Стропила так и привязывают проволкой.
делают закладную в кладке и потом привязывают,если всё сделано правильно ничего никуда не снесёт.
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 21:00
Цитата:
А, понятно.
Я под шифером думаю что там
Добринцофф:
Стропила так и привязывают проволкой. делают закладную в кладке и потом привязывают,если всё сделано правильно ничего никуда не снесёт.
Стропила так и привязывают проволкой. делают закладную в кладке и потом привязывают,если всё сделано правильно ничего никуда не снесёт.
А, понятно.
Я под шифером думаю что там
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 22:01
Цитата:
....да какая разница инвалид не ивалид,да кстати дамочка не инвалидка её можно прессануть,она тоже на халяву получила квартиру,а если сама не может починить так пускай электриков наймёт,Добрицов не сдувайся поддерживай сейчас мы этих халявщиков вывидим на чистую воду и Дилару на чердак затащим чтоб сама крышу ремонтировала она спец.по крышам.
Добринцофф:
А вот если здоровый человек получает такое жильё по 140000м2 тогда ,да это его выбор и нефик жаловаться.
А вот если здоровый человек получает такое жильё по 140000м2 тогда ,да это его выбор и нефик жаловаться.
....да какая разница инвалид не ивалид,да кстати дамочка не инвалидка её можно прессануть,она тоже на халяву получила квартиру,а если сама не может починить так пускай электриков наймёт,Добрицов не сдувайся поддерживай сейчас мы этих халявщиков вывидим на чистую воду и Дилару на чердак затащим чтоб сама крышу ремонтировала она спец.по крышам.
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 22:34
Цитата:
....так я понял теперь почему Ильяс в акимы метит,поакиматит а потом к Ньютону в Дубай мотанёт.
Сабыр:
Уже главный Актюбинец давно в Дубаи кайфует,а всё его Саулеты нам покоя не дают И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да?
Уже главный Актюбинец давно в Дубаи кайфует,а всё его Саулеты нам покоя не дают И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да?
....так я понял теперь почему Ильяс в акимы метит,поакиматит а потом к Ньютону в Дубай мотанёт.
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 02:08
Раиса Горбенко показывает, что на входной группе первого подъезда обвалилась штукатурка
.....почему Раиса жалуетесь вы получили бесплатно квартиру можете сами заштукатурить да и дыры в стенах заделать Добрицов я правильно говорю Раиса не инвалид может и сама песок цемент привезти замешать и заштукатурить.Помнишь Добрицов как мы квартиры купили и сами всё делали а эти лентяи палец о палец не пошевелят.
.....почему Раиса жалуетесь вы получили бесплатно квартиру можете сами заштукатурить да и дыры в стенах заделать Добрицов я правильно говорю Раиса не инвалид может и сама песок цемент привезти замешать и заштукатурить.Помнишь Добрицов как мы квартиры купили и сами всё делали а эти лентяи палец о палец не пошевелят.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5429
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 07:03
Цитата://Государственные арендные квартиры получили горожане из социально уязвимых категорий населения: многодетные матери, инвалиды, сироты.//
Этой социально-уязвимой группе можно было квартиры выделить и поближе к центру города. Всё таки поближе будет к объектам социальным- больницы, садики, школы и прочее.
Тяжело им добираться на инвалидных колясках до нужных мест.
Этой социально-уязвимой группе можно было квартиры выделить и поближе к центру города. Всё таки поближе будет к объектам социальным- больницы, садики, школы и прочее.
Тяжело им добираться на инвалидных колясках до нужных мест.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3714
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 09:15
Цитата:
А что дома в Кунае? Долго строили,это да? Мы купили, не получили там. Есть мелкие недостатки, но они не критичны. У нас лопнувшее стекло в кухне и щели между дверными проёмами и стеной в ванной и туалете. Это всё. Балкон да, не застеклён, но я не знал, что это входит в обязательное условие сдачи жилого дома. Газа нет во всём Кунае, но подводящие пути все есть, думаю скоро дадут. Планировка хорошая, не элит жильё , конечно,но просторная прихожая и большая кухня. Школа стоит, почти готовая и т.д. Через полгода уже всё будет лучше
111:
Ну конечно, дома в Кунае,
Ну конечно, дома в Кунае,
А что дома в Кунае? Долго строили,это да? Мы купили, не получили там. Есть мелкие недостатки, но они не критичны. У нас лопнувшее стекло в кухне и щели между дверными проёмами и стеной в ванной и туалете. Это всё. Балкон да, не застеклён, но я не знал, что это входит в обязательное условие сдачи жилого дома. Газа нет во всём Кунае, но подводящие пути все есть, думаю скоро дадут. Планировка хорошая, не элит жильё , конечно,но просторная прихожая и большая кухня. Школа стоит, почти готовая и т.д. Через полгода уже всё будет лучше
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать