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≡ «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48279
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
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- Мы понимаем, что в дальнейшем такой результат ждет и другие квартиры, - говорит Руслан Конакбаев.- Ведь сейчас уже во всех квартирах есть дефекты - у кого-то серьезные, у кого-то средние. Но не замечать эти проблемы просто невозможно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34689
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
#1
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Ну конечно, дома в Кунае, это какой то беспредел нашего акимата..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34689
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 14:52
#2
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Крыша, там что, линолеум что ли в ней?
Ну и проволокой привязана к кирпичам..
А что будет , когда проволока заржавеет, крышу снесет?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1345
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 15:17
#3
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Уже главный Актюбинец давно в Дубаи кайфует,а всё его Саулеты нам покоя не дают :lol: И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13775
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 15:31
#4
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Цитата:
Сабыр:
И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да?

Да у них у всех уже по домику за границей. А простым людям что б не скучали косточку кинут под видом языковой проблемой. Нати грызитеТесь между собой Лохи.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
530
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 16:39
#5
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Архимед со своими дружками неплохо тут "подзаработал"
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
757
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 19:37
#6
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.......квартиру на халяву получили ещё недовольны .....Добрицовы выходите и поддержите меня,давайте прессанём инвалида что сам не может сделать отделку и Дилару БРИМЖАНОВУ,что сама не может рубильник поченить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9648
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 20:01
#7
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Добрицовы выходите и поддержите меня,давайте прессанём инвалида

Нет тут я вас не поддержу,инвалидов сами прессуйте.
А вот если здоровый человек получает такое жильё по 140000\м2 тогда ,да это его выбор и нефик жаловаться.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9648
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 20:05
#8
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Цитата:
111:
Крыша, там что, линолеум что ли в ней?

Утеплитель обыкновенный.
Цитата:
111:
Ну и проволокой привязана к кирпичам.. А что будет , когда проволока заржавеет, крышу снесет

Стропила так и привязывают проволкой.
делают закладную в кладке и потом привязывают,если всё сделано правильно ничего никуда не снесёт.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34689
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 21:00
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Стропила так и привязывают проволкой. делают закладную в кладке и потом привязывают,если всё сделано правильно ничего никуда не снесёт.

А, понятно.
Я под шифером думаю что там
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
757
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 22:01
#10
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Цитата:
Добринцофф:
А вот если здоровый человек получает такое жильё по 140000м2 тогда ,да это его выбор и нефик жаловаться.

....да какая разница инвалид не ивалид,да кстати дамочка не инвалидка её можно прессануть,она тоже на халяву получила квартиру,а если сама не может починить так пускай электриков наймёт,Добрицов не сдувайся поддерживай сейчас мы этих халявщиков вывидим на чистую воду и Дилару на чердак затащим чтоб сама крышу ремонтировала она спец.по крышам.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
757
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 22:34
#11
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Цитата:
Сабыр:
Уже главный Актюбинец давно в Дубаи кайфует,а всё его Саулеты нам покоя не дают :lol: И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да?


....так я понял теперь почему Ильяс в акимы метит,поакиматит а потом к Ньютону в Дубай мотанёт.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
757
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 02:08
#12
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Раиса Горбенко показывает, что на входной группе первого подъезда обвалилась штукатурка
.....почему Раиса жалуетесь вы получили бесплатно квартиру можете сами заштукатурить да и дыры в стенах заделать Добрицов я правильно говорю Раиса не инвалид может и сама песок цемент привезти замешать и заштукатурить.Помнишь Добрицов как мы квартиры купили и сами всё делали а эти лентяи палец о палец не пошевелят.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5429
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 07:03
#13
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Цитата://Государственные арендные квартиры получили горожане из социально уязвимых категорий населения: многодетные матери, инвалиды, сироты.//

Этой социально-уязвимой группе можно было квартиры выделить и поближе к центру города. Всё таки поближе будет к объектам социальным- больницы, садики, школы и прочее.
Тяжело им добираться на инвалидных колясках до нужных мест.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3714
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 28.12.23 - 09:15
#14
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Цитата:
111:
Ну конечно, дома в Кунае,

А что дома в Кунае? Долго строили,это да? Мы купили, не получили там. Есть мелкие недостатки, но они не критичны. У нас лопнувшее стекло в кухне и щели между дверными проёмами и стеной в ванной и туалете. Это всё. Балкон да, не застеклён, но я не знал, что это входит в обязательное условие сдачи жилого дома. Газа нет во всём Кунае, но подводящие пути все есть, думаю скоро дадут. Планировка хорошая, не элит жильё , конечно,но просторная прихожая и большая кухня. Школа стоит, почти готовая и т.д. Через полгода уже всё будет лучше
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