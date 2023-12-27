111: Нет, чтобы в какой нибудь Мариуполь сгонять отдохнуть..
У меня друг туда рвётся, работать и жить. Я его отговариваю: говорю ему что там теперь будет горячая точка ещё тыща лет . Пока существует Вашингтон, будут постоянные проблемы. А РФ слабая, придёт Горбачёв номер 2 и продаст Мариуполь, Крым, Донбас.
Vit: Не устали в России от войны. Они больше устали от мигрантов. Щас если на этой волне придёт на выборы какой нибудь Жириновский √2 . С патриотическими лозунгами то Путин слетит с кресла в миг
Неделю тому назад между Россией и Узбекистаном разгорелся скандал после слов писателя Захара Прилепина о желании присоединить Узбекистан к России. З. Прилепин в ходе обсуждения сказал: Я на самом деле искренне стою за то, чтобы эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, их присоединять просто и уже на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а уже в Узбекистане, допустим. Я не шучу, я не валяю дурака... Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев ответил: «Господину Прилепину и другим, желающим захватить Узбекистан, прежде всего скажу на их родном языке «пошёл на х..!».
Не с этим случаем конечно связано, братья узбеки занимаются своей боеготовностью, ведут переговоры с французами о приобретении 24 истребителей Rafale, при этом и от самолетов производства других стран тоже не отказываются.
Kairat stayer: Не с этим случаем конечно связано, братья узбеки занимаются своей боеготовностью, ведут переговоры с французами о приобретении 24 истребителей Rafale, при этом и от самолетов производства других стран тоже не отказываются.
Украине США предоставит модернизированные F 16, обкатанные, прошедшие боевые миссии, посмотрим как они себя покажут, конечно от количества ещё много зависит. Французские истребители Rafale, по характеристикам (летные. боезаряды) получше, приобретаются исключительно для самообороны. Южно-корейские истребители тоже неплохие, предусмотрены пилот, который управляет и отдельно человек отвечающий за вооружение.
saba: Мне вот странно, уже много людей в самой РФ от войны устали. В нейтральных сайтах об этом пишут, готовы за никому не известную Дунцову голосовать, лишь бы война закончилась, но наши местные казахстанские ура-патриоты России крепки, стоят как пуговицы насмерть. Отчего это?
потому что в России война уже прямо затрагивает людей у кого то сосед, родственник там либо был либо погиб либо раненый такие моменты не могут не накладывать негатив на мораль и поведение людей а наши то далеко от всего этого войну в тик токе смотрят или ещё хуже по российским каналам которые в россии сами то россияне не воспринимают
наши ЗАВОЙНИСТЫ это как те украинцы сбежавшие в европу оттуда орут, готовы митинги круглыми сутками проводить или деньги слать но на фронт ни-ни даже в воюющую страну не хотят переезжать-страшно
самое смешно москва с киевом подпишут мир а эти останутся ни туда ни сюда
Цитата:
Vit: Не устали в России от войны. Они больше устали от мигрантов.
не устали россияне от мигрантов это вам кто то из кремлевских башен упорно навязывает что причина всех проблем в стране в мигрантах в какой паблик не зайдешь-там сидят какие-то националисты которые ноют что узбеки и таджики обижают бедных россиян
В Восточном Казахстане женщину осудили на пять лет лишения свободы за идею воссоздать Советский Союз, передает Tengrinews.kz.
Цитата:
Открыто выразила убеждение, влекущее политические и социальные риски, написав следующий комментарий в сети Instagram под публикацией аккаунта: "(...) Не Вами был поставлен Ленин и не Вам его убирать, и тем более таким способом"
Бедная женщина, пять лет ни за что. Надо было топить за присоединение России к Казахстану
maxsaf: В смысле? Они же изначально рвались в Европу. Но сделать это могут лишь не все. У этих получилось
а русские хотели русский мир построить а теперь на 300 тыс русских меньше а таджиков на 600 тыс больше в стране и? и НАТО еще ближе к питеру приблизилось молодцы че...руководители ЦРУ и генеральные директора Мобила,Шелла, бритиш петролиума, Кольта,боинга, локхеда, и дженерела электра молодцы в смысле они дешевой славянской кровью русских и украинцев добились своих целей по продаже военной продукции увеличению гос заказа на выпуск новых движков, вертолетов и стволов а также по огромнейшему закупу нефтепродуктов русские ваньки с челябинска им это оплатили
не удивлюсь что путин в доле окажется так на***ь населению своей страны еще надо уметь
Цитата:
maxsaf: Надо было топить за присоединение России к Казахстану
тогда бы на все 10 уехала бы а ты будешь подстрекать и на тебя дело заведут удаленно наши ща злые)
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать