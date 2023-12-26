Отправлено: - 18:18

maxsaf:

В этом то и дело - лезут, ещё как лезут. Правила свои устанавливают... Молитвы перед едой на корпоративе, намаз в офисе, хиджабы в школе, и тому подобное - это уже за рамками клуба по интересу.

Цитата:ну это у вас в канаде такдебилы толерантные сидят у власти которые термин толерантность вместо-осимилирования понимают как закрыть глаза на чужих и разрешить им навязывать свои правау нас хиджаб в школе под официальным запретом-нефиг в светское учреждение тащить свои хоббинамаз в офисе не запрет но и мест специальных для этого не делают-иди в мечетьмолитвы на корпоративах только в каких то очень южанских организациях где корпоратив проводят без алкоголя и все халяльесли не нравится лучше не ходить на такие мероприятия -меня если приглашают я не хожу-смысла нетв обычных организациях никогда не видел чтобы на корпорате где стоит алкоголь кто то пошел молитвы еще читать)впрочем тема с молитвой дискуссионнаявсегда смешили моменты из американских фильмов где человека приглашают на семейный ужин и просят прочитать молитву за столом-а человек к примеру еврей, оно ему надо? он может отказать? нет потому-что США самая религиозная западная страна где пастыри открыто по телику выступают на обычных каналах а клясться на библии у чиновников это обычная практика