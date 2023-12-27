Отправлено: - 21:10

начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)

Цитата:Так вроде же разрешили отстрел, потому что фермерам мешают, популяция слишком выросла.