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Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
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