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≡ Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48278
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 27.12.23 - 21:10
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Машину остановили на выезде из областного центра. В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили в багажнике три дорожные сумки. Оказалось, что они принадлежат 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21293
Re: Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике...
Отправлено: 27.12.23 - 21:10
#1
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Цитата:
начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)

Так вроде же разрешили отстрел, потому что фермерам мешают, популяция слишком выросла.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
755
Re: Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике...
Отправлено: 27.12.23 - 21:54
#2
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Цитата:
maxsaf:
Так вроде же разрешили отстрел, потому что фермерам мешают, популяция слишком выросла.


....да отстрел разрешили но продажу и вывоз то под законом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21293
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 27.12.23 - 22:05
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
да отстрел разрешили но продажу и вывоз то под законом.

Ну, и что тут незаконного? Или надо застрелить и в поле бросить?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
98
Re: Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике...
Отправлено: 27.12.23 - 23:01
#4
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А государство что с этими рогами делает ? Почему такая большая сумма убытков ? Всю жизнь живу здесь,а не видела использование рогов сайги.Знаю только, что в некоторых странах их используют как лекарство, а у нас ?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26134
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 27.12.23 - 23:14
#5
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Цитата:
Филипповна:
в некоторых странах их используют как лекарство, а у нас ?

Чтобы Штрафы, с людей - сдирать... :oops: :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13775
Иностранца с почти тысячей рогов сайгака в багажнике задержала полиция в Костанае. Ущерб оценивают в 2 млрд тенге
Отправлено: 27.12.23 - 23:16
#6
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Цитата:
maxsaf:
У нас это не у вас там в канаде) Восток дело тонкое. Вот женщину в рудном за красоту пред домовою оштрафовали, а юджину подарок за тоже самое дали. Вот так и живём)
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