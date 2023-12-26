Отправлено: - 13:06

юля елиссева:

я тоже люблю троллить жрецов любых конфессий. Прочитанные в свое время Эпос о Гильгамеше, Тора Библия, Коран, Авеста, Веды, сборники совеских атеистических чтений,не считая уже про мифы греков, славян, скандинавов, позволяют всесторонне грузить и попов и мулл и проведников иегова.

[Исправлено: abaika95, 27.12.2023 - 13:07]

Цитата:а какой смысл?тебе доставляет наслаждение троллить людей выставляя себя якобы умнее?религия это обычный клуб по интересамони вот в аллаха верят у них это хоббиты к примеру обожаешь гарри поттера или человека пауканекоторые так их любят что фигурки с ними покупают(атрибуты и иконы), костюмы (святые одеяния) и ходят на собрания таких же фанатов (община-джамаат) где повторяют цитаты из фильма(молитва) и смотрят все вместе в 100500 раз сериал (обряд)так и верующиену это их жизнь их интересыпока они нелезут со своими интересами навязывая их в чем смысл вообще на них внимание обращать?