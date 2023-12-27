Отправлено: - 16:17

Vit:

Не устали в России от войны. Они больше устали от мигрантов. Щас если на этой волне придёт на выборы какой нибудь Жириновский √2 . С патриотическими лозунгами то Путин слетит с кресла в миг

Цитата:Неделю тому назад между Россией и Узбекистаном разгорелся скандал после слов писателя Захара Прилепина о желании присоединить Узбекистан к России. З. Прилепин в ходе обсуждения сказал: Я на самом деле искренне стою за то, чтобы эти территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, их присоединять просто и уже на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а уже в Узбекистане, допустим. Я не шучу, я не валяю дурака... Советник министра экологии Узбекистана Расул Кушербаев ответил: «Господину Прилепину и другим, желающим захватить Узбекистан, прежде всего скажу на их родном языке «пошёл на х..!».Не с этим случаем конечно связано, братья узбеки занимаются своей боеготовностью, ведут переговоры с французами о приобретении 24 истребителей Rafale, при этом и от самолетов производства других стран тоже не отказываются.Подробнее здесь: