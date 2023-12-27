НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане начали расследование в отношении сотовых операторов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48277
В Казахстане начали расследование в отношении сотовых операторов
Отправлено: 27.12.23 - 16:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В агентстве сообщили, что после обращений абонентов по поводу повышения цен были проанализированы тарифные планы и динамика изменения цен на услуги сотовой связи.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
97
Re: В Казахстане начали расследование в отношении сотовых...
Отправлено: 27.12.23 - 16:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще бы они порядок с проводным Интернетом навели- уж больно аппетиты аппетитные у поставщиков, а то Билайн с 1 февраля на проводной интернет поднимает цены на 33 процента. С какого??? Лучше жить стали???
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13773
Re: В Казахстане начали расследование в отношении сотовых...
Отправлено: 27.12.23 - 17:07
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш билайн.кз.Сможет хоть как то это объяснить? Как у России интернет- безлимит стоит 307 рублей. Против нашего безлимита который стоит под 10 000 тенге . Мы реально падаем на дно.
Профайл
и
§ ирония
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
31.03.12
Сообщений:
74
Re: В Казахстане начали расследование в отношении сотовых...
Отправлено: 27.12.23 - 18:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
аппетит конечно у мобильных операторов не слабый. Что толку, что их проверяют, штрафуют? был тариф сначала около трех тысяч, подняли до 4х, потом до 5тыс, уже прислали , что с 1 февраля мой тариф вырастит на тысячу тенге. Мою пенсию увеличат где-то на 7 тыс, из них я тысячу отдам Билайну. Ведь поднимают не на 5 или10%, а сразу на 21%.После проверок возвращают пусть деньги клиентам.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS