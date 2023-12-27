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≡ «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48277
«Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме жалуются жильцы нового микрорайона Костаная. Что отвечает застройщик?
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
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- Мы понимаем, что в дальнейшем такой результат ждет и другие квартиры, - говорит Руслан Конакбаев.- Ведь сейчас уже во всех квартирах есть дефекты - у кого-то серьезные, у кого-то средние. Но не замечать эти проблемы просто невозможно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34678
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 14:49
#1
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Ну конечно, дома в Кунае, это какой то беспредел нашего акимата..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34678
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 14:52
#2
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Крыша, там что, линолеум что ли в ней?
Ну и проволокой привязана к кирпичам..
А что будет , когда проволока заржавеет, крышу снесет?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1345
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 15:17
#3
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Уже главный Актюбинец давно в Дубаи кайфует,а всё его Саулеты нам покоя не дают :lol: И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да? :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13773
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 15:31
#4
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Цитата:
Сабыр:
И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да?

Да у них у всех уже по домику за границей. А простым людям что б не скучали косточку кинут под видом языковой проблемой. Нати грызитеТесь между собой Лохи.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
530
Re: «Тут дефект на дефекте» - На недоделки в арендном доме...
Отправлено: 27.12.23 - 16:39
#5
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Архимед со своими дружками неплохо тут "подзаработал"
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