Отправлено: - 15:31

Сабыр:

И ведь всё ему с рук сошло. Кайф да?

Цитата:Да у них у всех уже по домику за границей. А простым людям что б не скучали косточку кинут под видом языковой проблемой. Нати грызитеТесь между собой Лохи.