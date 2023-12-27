Re: В Казахстане начали расследование в отношении сотовых...

Отправлено: - 18:30

аппетит конечно у мобильных операторов не слабый. Что толку, что их проверяют, штрафуют? был тариф сначала около трех тысяч, подняли до 4х, потом до 5тыс, уже прислали , что с 1 февраля мой тариф вырастит на тысячу тенге. Мою пенсию увеличат где-то на 7 тыс, из них я тысячу отдам Билайну. Ведь поднимают не на 5 или10%, а сразу на 21%.После проверок возвращают пусть деньги клиентам.