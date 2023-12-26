Отправлено: - 18:13

electro: мне вот что интересно, абайки сабы кайраты че пыжиться, ведь всё будет (или уже) решено без вас

Сыкымы:

А как они такь лихо к киеву подошли?

Цитата:ну не пыжся если хочется быть дыркой от бублика будь еюа нормальные люди знают что если бить каждый день маленьким молоточком в стенку то и стенка в определённый момент треснетЦитата:также как немцы за несколько дней подошли к минску и киеву в 1941