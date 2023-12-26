Гога: если суд заставит все восстановить как было , чтобы
Так обязали же снести предпринимателя теплые полы и восстановить стены согласно плану. Но вот он начал на всех в суд подавать. Это которому насосная не нравилась.. Короче писатель доносов еще тот. Вам в России такие нужны думаю
Мне вот странно, уже много людей в самой РФ от войны устали. В нейтральных сайтах об этом пишут, готовы за никому не известную Дунцову голосовать, лишь бы война закончилась, но наши местные казахстанские ура-патриоты России крепки, стоят как пуговицы насмерть. Отчего это? Сегодня в "Место встречи" обсуждали разрыв дипотношений с США в связи с потоплением БДЛ "Новочеркасск" дурдом какой то!
saba: Мне вот странно, уже много людей в самой РФ от войны устали. В нейтральных сайтах об этом пишут, готовы за никому не известную Дунцову голосовать, лишь бы война закончилась, но наши местные казахстанские ура-патриоты России крепки, стоят как пуговицы насмерть. Отчего это?
Скорее всего, не только простые граждане противоборствующих стран России и Украины устали. Китай и США заявляют, что мир стал биполярным (двуполярным), подразумевая разделение мира на сферы влияния между двумя глобальными полюсами силы. Ура патриоты (сказочные патриоты), до СВО отмечали, мол никакой войны не будет, учения проводят. При этом, после вторжения РФ в Украину, переобулись и начали говорить, как отмечает пропаганда, надуманные цели и задачи. В том числе Запад и США плохие, загнивают, так сделайте такой же уровень жизни её продолжительность, образования и.т.д. Хотя некоторые сказочные патриоты типа Ильяса, Виталия и другие отдельные товарищи побывавшие в загнивающем Западе хвалят их, мол как в сказке живут.
Ниже в видео Леонид Григорьевич Ивашов российский военный и общественный деятель, генерал-полковник в отставке, специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор МГИМО и МГЛУ, ранее до крупномасштабного вторжения в Украину и до настоящего времени считает, что СВО, война была ошибкой. В случае применения тактического ядерного оружия Леонид Григорьевич отмечает, что сработает национальная система противоракетной обороны и прилетит в ответ больше чем, к условному противнику полетит (НАТО). Соответственно увеличатся внешние и внутренние проблемы, со всеми вытекающими последствиями и.т.д.
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