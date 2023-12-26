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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.23 - 16:23
#14671
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Цитата:
Гога:
если суд заставит все восстановить как было , чтобы

Так обязали же снести предпринимателя теплые полы и восстановить стены согласно плану.
Но вот он начал на всех в суд подавать.
Это которому насосная не нравилась..
Короче писатель доносов еще тот.
Вам в России такие нужны думаю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.23 - 16:25
#14672
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Цитата:
Гога:
Ещё раз повторю для непонятливых ----никогда не высказывался про эти территории .

Про украинские территории ты и высказывался и высказываешься.
Еще тот патриот Безумца..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9232
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.23 - 16:26
#14673
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Цитата:
111:
Вам в России такие нужны думаю

---Своих хватает .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9232
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.23 - 16:29
#14674
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Цитата:
111:
Про украинские территории ты и высказывался и высказываешься.

----Где и когда ? Факты в студию :lol: :lol: Голословно не надо утверждать .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9232
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.23 - 16:33
#14675
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Цитата:
111:
Но вот он начал на всех в суд подавать.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.23 - 16:40
#14676
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Цитата:
Гога:
-Где и когда ?

Да всегда и везде..

[Исправлено: Тимур Гафуров, 26.12.2023 - 17:05]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9232
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.23 - 16:58
#14677
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Цитата:
111:
Да всегда и везде..

-----Голословно . Факты , как всегда не можешь предоставить .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14540
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.23 - 18:13
#14678
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Цитата:
electro: мне вот что интересно, абайки сабы кайраты че пыжиться, ведь всё будет (или уже) решено без вас
ну не пыжся если хочется быть дыркой от бублика будь ею
а нормальные люди знают что если бить каждый день маленьким молоточком в стенку то и стенка в определённый момент треснетЦитата:
Сыкымы:
А как они такь лихо к киеву подошли?

также как немцы за несколько дней подошли к минску и киеву в 1941
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3708
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 26.12.23 - 19:52
#14679
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Цитата:
abaika95:

Мне вот странно, уже много людей в самой РФ от войны устали. В нейтральных сайтах об этом пишут, готовы за никому не известную Дунцову голосовать, лишь бы война закончилась, но наши местные казахстанские ура-патриоты России крепки, стоят как пуговицы насмерть. Отчего это?
Сегодня в "Место встречи" обсуждали разрыв дипотношений с США в связи с потоплением БДЛ "Новочеркасск" дурдом какой то!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 13:39
#14680
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О, Асвобадители войска наконец то разрушили, ой нет, освободили Марьинку.
С чем и поздравляем!
Фото до и после




[Исправлено: 111, 27.12.2023 - 13:42]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 13:41
#14681
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Фото Репке


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 13:43
#14682
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Просто чудовищно, как россияне разрушают некогда цветущие города, называя это освобождением

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4764
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 15:22
#14683
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Цитата:
saba:
Мне вот странно, уже много людей в самой РФ от войны устали. В нейтральных сайтах об этом пишут, готовы за никому не известную Дунцову голосовать, лишь бы война закончилась, но наши местные казахстанские ура-патриоты России крепки, стоят как пуговицы насмерть. Отчего это?


Скорее всего, не только простые граждане противоборствующих стран России и Украины устали. Китай и США заявляют, что мир стал биполярным (двуполярным), подразумевая разделение мира на сферы влияния между двумя глобальными полюсами силы. Ура патриоты (сказочные патриоты), до СВО отмечали, мол никакой войны не будет, учения проводят. При этом, после вторжения РФ в Украину, переобулись и начали говорить, как отмечает пропаганда, надуманные цели и задачи. В том числе Запад и США плохие, загнивают, так сделайте такой же уровень жизни её продолжительность, образования и.т.д. Хотя некоторые сказочные патриоты типа Ильяса, Виталия и другие отдельные товарищи побывавшие в загнивающем Западе хвалят их, мол как в сказке живут.

Ниже в видео Леонид Григорьевич Ивашов российский военный и общественный деятель, генерал-полковник в отставке, специалист в области геополитики, конфликтологии, международных отношений, военной истории. президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, профессор МГИМО и МГЛУ, ранее до крупномасштабного вторжения в Украину и до настоящего времени считает, что СВО, война была ошибкой. В случае применения тактического ядерного оружия Леонид Григорьевич отмечает, что сработает национальная система противоракетной обороны и прилетит в ответ больше чем, к условному противнику полетит (НАТО). Соответственно увеличатся внешние и внутренние проблемы, со всеми вытекающими последствиями и.т.д.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 27.12.2023 - 15:23]

[Исправлено: Kairat stayer, 27.12.2023 - 15:24]

[Исправлено: Kairat stayer, 27.12.2023 - 15:29]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34678
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 15:44
#14684
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Цитата:
Kairat stayer:
другие отдельные товарищи побывавшие в загнивающем Западе хвалят их, мол как в сказке живут.

Польшу, Германию..
Кстати постоянно гоняют туда на отдых..
Нет, чтобы в какой нибудь Мариуполь сгонять отдохнуть..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13773
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.12.23 - 16:03
#14685
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Цитата:
saba:
Не устали в России от войны. Они больше устали от мигрантов. Щас если на этой волне придёт на выборы какой нибудь Жириновский √2 . С патриотическими лозунгами то Путин слетит с кресла в миг
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