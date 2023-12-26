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≡ Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48275
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
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Ответ прозвучал на общественных слушаниях, темой которых была разработка корректировки генерального плана Северо-Западного микрорайона Костаная. Заказчиком проекта является ТОО "RICH ГРУПП-2022".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3209
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 11:49
#15
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Цитата:
ACROS:
уда идут, я так думаю, истинно и свято верующие- в противном случае

вы вроде человек с большим жизненным опытом. Там такие же люди как и везде и ни один из человеческих пороков им не чужд
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5427
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 11:55
#16
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Цитата:
юля елиссева:
им не чужд


Согласен, но лишний раз это подчеркнуть и ОПУСТИТЬ их на землю, особенно после их нравоучительных проповедей во время аса, я никогда не упускаю.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3209
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 12:08
#17
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Цитата:
ACROS:
и ОПУСТИТЬ их на землю, о

я тоже люблю троллить жрецов любых конфессий. Прочитанные в свое время Эпос о Гильгамеше, Тора Библия, Коран, Авеста, Веды, сборники совеских атеистических чтений,не считая уже про мифы греков, славян, скандинавов, позволяют всесторонне грузить и попов и мулл и проведников иегова.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21286
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 12:39
#18
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Цитата:
ACROS:
Добровольные пожертвования-зекет- никто не отменял

Пожертвования лучше нести на строительство датацентров - там хоть фотки после смерти сохраняются. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14538
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 13:06
#19
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Цитата:
юля елиссева:
я тоже люблю троллить жрецов любых конфессий. Прочитанные в свое время Эпос о Гильгамеше, Тора Библия, Коран, Авеста, Веды, сборники совеских атеистических чтений,не считая уже про мифы греков, славян, скандинавов, позволяют всесторонне грузить и попов и мулл и проведников иегова.

а какой смысл?
тебе доставляет наслаждение троллить людей выставляя себя якобы умнее?
религия это обычный клуб по интересам
они вот в аллаха верят у них это хобби
ты к примеру обожаешь гарри поттера или человека паука
некоторые так их любят что фигурки с ними покупают(атрибуты и иконы), костюмы (святые одеяния) и ходят на собрания таких же фанатов (община-джамаат) где повторяют цитаты из фильма(молитва) и смотрят все вместе в 100500 раз сериал (обряд)
так и верующие
ну это их жизнь их интересы
пока они нелезут со своими интересами навязывая их в чем смысл вообще на них внимание обращать?

[Исправлено: abaika95, 27.12.2023 - 13:07]
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