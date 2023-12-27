Re: Пропавшие в буране женщина с внучкой найдены мертвыми

Отправлено: - 13:12

в 7 утра темень кромешная

буран уже начинался

куда пошли? почему их никто не остановил? темболее сгинули прямо на краю села даже не успев отойти от него как такое возможно? почему не развернулись?

ладно внучка но бабушка чем думала?

тут следаки должны обратить внимание

поспрашивать жителей-знакомых от кого они вышли

в каком состоянии были, кто их последний видел

самое главное провести экспертизу от чего именно погибли ?