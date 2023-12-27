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≡ Пропавшие в буране женщина с внучкой найдены мертвыми
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48275
Пропавшие в буране женщина с внучкой найдены мертвыми
Отправлено: 27.12.23 - 12:21
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Об этом только что сообщил начальник ДЧС Костанайской области Кайрат КАСЫМ. Подробностей на данный момент нет. Напомним, 58-летняя Наталья Леонидовна Шамарова и ее 11-летняя внучка Яна Салихова вчера, 26 декабря, в 7:00 вышли из поселка Степной и не вернулись.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1560
Re: Пропавшие в буране женщина с внучкой найдены мертвыми
Отправлено: 27.12.23 - 12:21
#1
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Мой соболезнования...
Просто добавить тут нечего...
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14538
Re: Пропавшие в буране женщина с внучкой найдены мертвыми
Отправлено: 27.12.23 - 13:12
#2
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в 7 утра темень кромешная
буран уже начинался
куда пошли? почему их никто не остановил? темболее сгинули прямо на краю села даже не успев отойти от него как такое возможно? почему не развернулись?
ладно внучка но бабушка чем думала?
тут следаки должны обратить внимание
поспрашивать жителей-знакомых от кого они вышли
в каком состоянии были, кто их последний видел
самое главное провести экспертизу от чего именно погибли ?
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