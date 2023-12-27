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≡ Пропавших по время бурана женщину с внучкой больше суток ищут в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48275
Пропавших по время бурана женщину с внучкой больше суток ищут в Костанайской области
Отправлено: 27.12.23 - 12:19
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58-летняя Наталья Леонидовна Шамарова и ее 11-летняя внучка Яна Салихова вчера, 26 декабря, в 7:00 вышли из поселка Степной и не вернулись. Женщина с ребенком планировала добраться на попутке в Костанай, чтобы купить продукты.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1560
Re: Пропавших по время бурана женщину с внучкой больше суток...
Отправлено: 27.12.23 - 12:19
#1
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Цитата:
58-летняя Наталья Леонидовна Шамарова и ее 11-летняя внучка Яна Салихова вчера, 26 декабря, в 7:00 вышли из поселка Степной (Костанайский район, Айсаринский сельский округ) в направлении села Айсары и не вернулись. Женщина с ребенком планировала добраться на попутке в Костанай, чтобы купить продукты.

Источник:

Ну как можно в такую погоду идти за продуктами? Скорее всего за огненной водой. Так можно же и ребёнка погубить
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