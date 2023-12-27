Отправлено: - 12:19





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51004 58-летняя Наталья Леонидовна Шамарова и ее 11-летняя внучка Яна Салихова вчера, 26 декабря, в 7:00 вышли из поселка Степной (Костанайский район, Айсаринский сельский округ) в направлении села Айсары и не вернулись. Женщина с ребенком планировала добраться на попутке в Костанай, чтобы купить продукты.Источник:

Цитата:Ну как можно в такую погоду идти за продуктами? Скорее всего за огненной водой. Так можно же и ребёнка погубить