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≡ Унесенную ветром крышу в Тобыле восстановят в рамках режима ЧС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48275
Унесенную ветром крышу в Тобыле восстановят в рамках режима ЧС
Отправлено: 27.12.23 - 11:51
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Об этом только что сообщила советник акима Костанайского района по связям с общественностью Анара КЫЗЫКЕНОВА. Сейчас по адресу мкрн. Водник, 5, где вчера сильные порывы ветра сорвали крышу с 4-этажного дома, составляется дефектовочный акт.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5427
Re: Унесенную ветром крышу в Тобыле восстановят в рамках режима...
Отправлено: 27.12.23 - 11:51
#1
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Молодец что аким района решился обьявить режим ЧС для помощи людям своего ввереного ему района, а вот наш профильный министр с/х ПОБОЯЛСЯ обьявить режим ЧС для всего северного региона страны из-за проливных дождей длившихся продолжительнностью ТРИ с половиной месяца.
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