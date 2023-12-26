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≡ Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48275
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
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Ответ прозвучал на общественных слушаниях, темой которых была разработка корректировки генерального плана Северо-Западного микрорайона Костаная. Заказчиком проекта является ТОО "RICH ГРУПП-2022".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34670
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
#1
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Мечеть сразу надо было строить там, все переполненны..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9232
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:29
#2
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-----Вопрос - на чьи деньги будет строится?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34670
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:31
#3
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Цитата:
Гога:
Вопрос - на чьи деньги будет строится?

А какая разница?
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
750
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 18:18
#4
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Цитата:
Гога:
--Вопрос - на чьи деньги будет строится?

Цитата:
111:
А какая разница?


....Марик не скромничай ты главный спонсЕр в строительстве...
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3708
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 19:33
#5
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Цитата:
Гога:
Вопрос - на чьи деньги будет строится?

По закону на государственные деньги не может строиться. Спонсоры найдутся, Джаксыбеков один на свои деньги в Карабалыке построил. Грешников много, а денег , как всегда и во всех религиях больше всего именно у них
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6545
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 20:23
#6
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Есть поверие у некоторых народов,например в Индии ,что люди которые окружают себя благими делами, в том числе помогают людям и животным,тем самым открывают себе светлую дорогу , потому что эти люди и животные просят о благополучии своих покровителей.
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
54
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 20:43
#7
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Иншалла. Благая весть в такой бураный день. Расчетный счет, пожалуйста, для пожертвований на строительство мечети.
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
750
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 20:49
#8
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Цитата:
saba:
много, а денег , как всегда и во всех религиях больше всего именно у них


......это ты хочешь сказать у каждой религии свой ФРС?....круто а я не знал... 8-) 8-) 8-)
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1183
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 21:55
#9
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Может
жильем займетесь?
опиумщики
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34670
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 22:46
#10
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Церковь тоже построили на народные деньги с ССГПО, мой зять сдавал за два дня работы, ну да, казах..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3209
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 09:02
#11
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Жан-Жак Руссо: Набожность есть опиум для души; она бодрит, оживляет и поддерживает, когда принимается помалу; в слишком сильных дозах усыпляет, или приводит к безумию, или убивает.
Маркиз де Сад в разговоре с королём Фердинандом: Вы кормите народ опиумом, чтобы, одурманенный, он не чувствовал своих бед, виновником которых являетесь вы сами.
немецкий поэт Новалис: Ваша так называемая религия действует как опий: она завлекает и приглушает боли вместо того, чтобы придать силы.
Чарльз Кингсли: «Мы использовали Библию, как будто это справочник констебля или как дозу опиума, успокаивающего перегруженное вьючное животное – чтобы поддерживать порядок среди бедных».
Карл Маркс: Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.
В. И. Ленин: Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5427
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 10:42
#12
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Цитата:
electro:
Может жильем займетесь?


Согласен: - на эти деньги лучше школы и детские сады построить - Всевышний, я думаю, только будет это приветствовать- деньги уйдут на благое дело - воспитание и учёба подрастающего поколения.
А замаливать свои прогрешения и воздавать Всевышнему можно и дома - главное - что бы это делалось от ДУШИ и от СЕРДЦА и самое главное- ИСКРЕННЕ веря в это.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3209
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 10:45
#13
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Цитата:
ACROS:
А замаливать свои прогрешения и воздавать Всевышнему можно и дома

жрецы тоже хотят зарабатывать. Если все будут молиться дома, на удаленке, то жрецы не заработают
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5427
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 11:27
#14
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Цитата:
юля елиссева:
то жрецы не заработают


Добровольные пожертвования-зекет- никто не отменял, да и служение Всевышнему не предполагает какую либо особенную материальную выгоду - туда идут, я так думаю, истинно и свято верующие- в противном случае - это РЕМЕСЛЕННИК.
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