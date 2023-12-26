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Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48275
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
Ответ прозвучал на общественных слушаниях, темой которых была разработка корректировки генерального плана Северо-Западного микрорайона Костаная. Заказчиком проекта является ТОО "RICH ГРУПП-2022".
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Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
Мечеть сразу надо было строить там, все переполненны..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9232
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:29
-----Вопрос - на чьи деньги будет строится?
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:31
Цитата:
А какая разница?
Гога:
Вопрос - на чьи деньги будет строится?
Вопрос - на чьи деньги будет строится?
А какая разница?
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 750
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 18:18
Цитата:
Цитата:
....Марик не скромничай ты главный спонсЕр в строительстве...
Гога:
--Вопрос - на чьи деньги будет строится?
--Вопрос - на чьи деньги будет строится?
Цитата:
111:
А какая разница?
А какая разница?
....Марик не скромничай ты главный спонсЕр в строительстве...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3708
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 19:33
Цитата:
По закону на государственные деньги не может строиться. Спонсоры найдутся, Джаксыбеков один на свои деньги в Карабалыке построил. Грешников много, а денег , как всегда и во всех религиях больше всего именно у них
Гога:
Вопрос - на чьи деньги будет строится?
Вопрос - на чьи деньги будет строится?
По закону на государственные деньги не может строиться. Спонсоры найдутся, Джаксыбеков один на свои деньги в Карабалыке построил. Грешников много, а денег , как всегда и во всех религиях больше всего именно у них
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6545
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 20:23
Есть поверие у некоторых народов,например в Индии ,что люди которые окружают себя благими делами, в том числе помогают людям и животным,тем самым открывают себе светлую дорогу , потому что эти люди и животные просят о благополучии своих покровителей.
I
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 54
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 20:43
Иншалла. Благая весть в такой бураный день. Расчетный счет, пожалуйста, для пожертвований на строительство мечети.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 750
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 20:49
Цитата:
......это ты хочешь сказать у каждой религии свой ФРС?....круто а я не знал...
saba:
много, а денег , как всегда и во всех религиях больше всего именно у них
много, а денег , как всегда и во всех религиях больше всего именно у них
......это ты хочешь сказать у каждой религии свой ФРС?....круто а я не знал...
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1183
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 21:55
Может
жильем займетесь?
опиумщики
жильем займетесь?
опиумщики
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 22:46
Церковь тоже построили на народные деньги с ССГПО, мой зять сдавал за два дня работы, ну да, казах..
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 09:02
Жан-Жак Руссо: Набожность есть опиум для души; она бодрит, оживляет и поддерживает, когда принимается помалу; в слишком сильных дозах усыпляет, или приводит к безумию, или убивает.
Маркиз де Сад в разговоре с королём Фердинандом: Вы кормите народ опиумом, чтобы, одурманенный, он не чувствовал своих бед, виновником которых являетесь вы сами.
немецкий поэт Новалис: Ваша так называемая религия действует как опий: она завлекает и приглушает боли вместо того, чтобы придать силы.
Чарльз Кингсли: «Мы использовали Библию, как будто это справочник констебля или как дозу опиума, успокаивающего перегруженное вьючное животное – чтобы поддерживать порядок среди бедных».
Карл Маркс: Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.
В. И. Ленин: Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь.
Маркиз де Сад в разговоре с королём Фердинандом: Вы кормите народ опиумом, чтобы, одурманенный, он не чувствовал своих бед, виновником которых являетесь вы сами.
немецкий поэт Новалис: Ваша так называемая религия действует как опий: она завлекает и приглушает боли вместо того, чтобы придать силы.
Чарльз Кингсли: «Мы использовали Библию, как будто это справочник констебля или как дозу опиума, успокаивающего перегруженное вьючное животное – чтобы поддерживать порядок среди бедных».
Карл Маркс: Религия — это вздох угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа.
В. И. Ленин: Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5427
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 10:42
Цитата:
Согласен: - на эти деньги лучше школы и детские сады построить - Всевышний, я думаю, только будет это приветствовать- деньги уйдут на благое дело - воспитание и учёба подрастающего поколения.
А замаливать свои прогрешения и воздавать Всевышнему можно и дома - главное - что бы это делалось от ДУШИ и от СЕРДЦА и самое главное- ИСКРЕННЕ веря в это.
electro:
Может жильем займетесь?
Может жильем займетесь?
Согласен: - на эти деньги лучше школы и детские сады построить - Всевышний, я думаю, только будет это приветствовать- деньги уйдут на благое дело - воспитание и учёба подрастающего поколения.
А замаливать свои прогрешения и воздавать Всевышнему можно и дома - главное - что бы это делалось от ДУШИ и от СЕРДЦА и самое главное- ИСКРЕННЕ веря в это.
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 10:45
Цитата:
жрецы тоже хотят зарабатывать. Если все будут молиться дома, на удаленке, то жрецы не заработают
ACROS:
А замаливать свои прогрешения и воздавать Всевышнему можно и дома
А замаливать свои прогрешения и воздавать Всевышнему можно и дома
жрецы тоже хотят зарабатывать. Если все будут молиться дома, на удаленке, то жрецы не заработают
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5427
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 27.12.23 - 11:27
Цитата:
Добровольные пожертвования-зекет- никто не отменял, да и служение Всевышнему не предполагает какую либо особенную материальную выгоду - туда идут, я так думаю, истинно и свято верующие- в противном случае - это РЕМЕСЛЕННИК.
юля елиссева:
то жрецы не заработают
то жрецы не заработают
Добровольные пожертвования-зекет- никто не отменял, да и служение Всевышнему не предполагает какую либо особенную материальную выгоду - туда идут, я так думаю, истинно и свято верующие- в противном случае - это РЕМЕСЛЕННИК.
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