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≡ Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48272
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
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Ответ прозвучал на общественных слушаниях, темой которых была разработка корректировки генерального плана Северо-Западного микрорайона Костаная. Заказчиком проекта является ТОО "RICH ГРУПП-2022".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34670
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
#1
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Мечеть сразу надо было строить там, все переполненны..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9232
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:29
#2
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-----Вопрос - на чьи деньги будет строится?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34670
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:31
#3
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Цитата:
Гога:
Вопрос - на чьи деньги будет строится?

А какая разница?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
750
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 18:18
#4
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Цитата:
Гога:
--Вопрос - на чьи деньги будет строится?

Цитата:
111:
А какая разница?


....Марик не скромничай ты главный спонсЕр в строительстве...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3708
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 19:33
#5
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Цитата:
Гога:
Вопрос - на чьи деньги будет строится?

По закону на государственные деньги не может строиться. Спонсоры найдутся, Джаксыбеков один на свои деньги в Карабалыке построил. Грешников много, а денег , как всегда и во всех религиях больше всего именно у них
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6545
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 20:23
#6
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Есть поверие у некоторых народов,например в Индии ,что люди которые окружают себя благими делами, в том числе помогают людям и животным,тем самым открывают себе светлую дорогу , потому что эти люди и животные просят о благополучии своих покровителей.
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I
§ Imago
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
54
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 20:43
#7
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Иншалла. Благая весть в такой бураный день. Расчетный счет, пожалуйста, для пожертвований на строительство мечети.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
750
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 20:49
#8
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Цитата:
saba:
много, а денег , как всегда и во всех религиях больше всего именно у них


......это ты хочешь сказать у каждой религии свой ФРС?....круто а я не знал... 8-) 8-) 8-)
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1183
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 21:55
#9
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Может
жильем займетесь?
опиумщики
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34670
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 22:46
#10
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Церковь тоже построили на народные деньги с ССГПО, мой зять сдавал за два дня работы, ну да, казах..
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