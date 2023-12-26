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103 населенных пункта Костанайской области остались без электричества из-за непогоды
103 населенных пункта Костанайской области остались без электричества из-за непогоды
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