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≡ 103 населенных пункта Костанайской области остались без электричества из-за непогоды
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48272
103 населенных пункта Костанайской области остались без электричества из-за непогоды
Отправлено: 26.12.23 - 15:11
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Из-за неблагоприятных погодных условий электроэнергия отсутствует в населенных пунктах в 11 районах области и в Рудном. Сейчас ведутся восстановительные работы
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34670
Re: 103 населенных пункта Костанайской области остались без...
Отправлено: 26.12.23 - 15:11
#1
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У нас свет дали уже на Фараби, молодцы, быстро сработали.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5423
Re: 103 населенных пункта Костанайской области остались без...
Отправлено: 26.12.23 - 18:54
#2
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Цитата://Предлагаю, пока циклон не пройдет, не торопить с восстановительными работами.//

Да, конечно: - мясо поставим вариться, чай попьём- может и что покрепче- глядишь и метель, буран пройдёт.
Ептеп-септеп, асыкпай.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3708
Re: 103 населенных пункта Костанайской области остались без...
Отправлено: 26.12.23 - 19:39
#3
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Цитата:
ACROS:
глядишь и метель, буран пройдёт.

Да нормально всё! Вспомните детство, керосиновая лампа у моей мамы всегда была наготове. А в такой ветер на столбы лазить, себе дороже. Ходил сдуру в поликлинику. чуть голову вместе с капюшоном не оторвало.
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