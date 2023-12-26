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≡ В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз: они вступают в силу с 1 января
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48272
В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз: они вступают в силу с 1 января
Отправлено: 26.12.23 - 18:58
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Министр энергетики РК подписал приказ о утверждении предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа. Документ официально опубликован и вступает в силу с 1 января 2024 года.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5423
Re: В Казахстане утвердили предельные цены на автогаз: они...
Отправлено: 26.12.23 - 18:58
#1
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Цитата://Костанайской, Карагандинской, Абайской, Жетысуской, Улытауской областях – 76 тенге, в отдалённых районах – 81 тенге;//

Ничего не перепутали ??? : - 76 тенге/литр - сейчас в городе; в деревнях на данный момент по - 81 тенге/литр.
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