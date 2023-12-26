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≡ Выплаты детям с 1 января: сколько денег выделят в 2024 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48271
Выплаты детям с 1 января: сколько денег выделят в 2024 году
Отправлено: 26.12.23 - 18:21
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В Национальном банке озвучили сумму инвестиционного дохода Национального фонда за 2023 год, половина которых будет перечисляться казахстанским детям.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
749
Re: Выплаты детям с 1 января: сколько денег выделят в 2024 году
Отправлено: 26.12.23 - 18:21
#1
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Классно, будет что потом ребенку рассказать..
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