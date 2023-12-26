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≡ Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48271
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
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Ответ прозвучал на общественных слушаниях, темой которых была разработка корректировки генерального плана Северо-Западного микрорайона Костаная. Заказчиком проекта является ТОО "RICH ГРУПП-2022".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34669
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:24
#1
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Мечеть сразу надо было строить там, все переполненны..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9232
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:29
#2
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-----Вопрос - на чьи деньги будет строится?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34669
Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 17:31
#3
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Цитата:
Гога:
Вопрос - на чьи деньги будет строится?

А какая разница?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
749
Re: Где в областном центре задумано построить еще одну мечеть?
Отправлено: 26.12.23 - 18:18
#4
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Цитата:
Гога:
--Вопрос - на чьи деньги будет строится?

Цитата:
111:
А какая разница?


....Марик не скромничай ты главный спонсЕр в строительстве...
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