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≡ Костанай наш город!
 
 
Страница 15 из 16«1...13141516»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 22:32
#211
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Цитата:
ACROS:
Что то так ТОПОРНО сделано: - и фигурки ассоциируются с к/ф "Ася Лячкина..."

Ну других мастеров нет, красиво было, когда только сделали, и со льда особенно, теперь и те немного потекли и стали мутные, как фары на старом авто, от теплой погоды.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 22:37
#212
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Да и снесли все уже.
Нет ни одной фигурки..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 10:05
#213
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Ура!
Мы выиграли!
Предприниматели каждый из них на нас подали иск от 500 и по 700 тысяч в экономическом суде.
Мы только заявили 200 тысяч на всех их и мы не проиграли!
Вот так делается история.
Народом!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9216
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 13:40
#214
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Цитата:
111:
Мы только заявили 200 тысяч

---Баксов ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 14:04
#215
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Цитата:
Гога:
Баксов ?

Мы такие богатые, чтобы за 200 тысяч баксов нанимать адвоката?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5421
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 14:26
#216
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Цитата:
111:
Мы выиграли!



Я так понял: - вы , ваш двор, в очередной раз, как любит выражаться Владимир Владимирович, НАГНУЛИ депутата и К" в их неправедных делах, в их хамском отношении к жителям двора ??
Или у вас чисто ЭКОНОМИЧЕСКИЙ спор о 32 тенге??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5421
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 14:27
#217
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Цитата:
111:
мы не проиграли!


Не зря тренировались в готовке плова.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 14:29
#218
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Цитата:
ACROS:
Или у вас чисто ЭКОНОМИЧЕСКИЙ спор о 32 тенге??

Да, они подали в суд на нас, чисто экономически.
А депутат в другом доме, платит ровно в два раза больше чем жильцы, в этом он конечно молодец, начали другие ИПшники цепляться, наняли самых дорогих адвокатов, которые с нас просили миллион двести за час суда.
И проиграли.
Ну аппеляция будет еще, пока рано расслабляться.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5421
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 15:06
#219
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Цитата:
111:
просили миллион двести за час суда.


Интересно узнать калькуляцию себестоимости ихних КОНСКИХ расценок - 1 200 000 тенге и при этом НЕ ГАРАНТИРУЮЩИХ выигрыш в суде ??

Что из этой суммы идёт: - на налоги; на оплату транспорта; на бумагу; на канц.товары; на секретаршу; на оплату "сочуствующим" сотрудникам Торгового Дом.., пардон Дома правосудия ( это не я сказал, а некий предприниматель Корнеев- когда его достали просьбами о многомиллионных "пожертвовании" сотрудникам этого дома за положительное решение его дел) и сколько же достанется непосредственно защитникам ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9216
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 15:28
#220
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----Весь сыр-бор из=за 416 баксов ? Смешно !
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 15:44
#221
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Цитата:
Гога:
Весь сыр-бор из=за 416 баксов ? Смешно

Из за 32 тенге
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 25.12.23 - 15:45
#222
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Цитата:
ACROS:
Интересно узнать калькуляцию себестоимости ихних КОНСКИХ расценок - 1 200 000 тенге и при этом НЕ ГАРАНТИРУЮЩИХ выигрыш в суде ??

У них целых СЕМЬ адвокатов.
Тут выступали два только, остальные на других процессах против нас.

[Исправлено: 111, 25.12.2023 - 15:46]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 26.12.23 - 14:46
#223
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Варим плов за Победу над ИПшниками

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 26.12.23 - 14:48
#224
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Впервые положил целый кило в казан, ну ниче так, мешать правда было тяжеловато, ведь постоянно надо перемешивать только рис

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34648
Костанай наш город!
Отправлено: 26.12.23 - 14:50
#225
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Такой вот у нас стол

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