Отправлено: - 15:06

111:

просили миллион двести за час суда.

Цитата:Интересно узнать калькуляцию себестоимости ихних КОНСКИХ расценок - 1 200 000 тенге и при этом НЕ ГАРАНТИРУЮЩИХ выигрыш в суде ??Что из этой суммы идёт: - на налоги; на оплату транспорта; на бумагу; на канц.товары; на секретаршу; на оплату "сочуствующим" сотрудникам Торгового Дом.., пардон Дома правосудия ( это не я сказал, а некий предприниматель Корнеев- когда его достали просьбами о многомиллионных "пожертвовании" сотрудникам этого дома за положительное решение его дел) и сколько же достанется непосредственно защитникам ???