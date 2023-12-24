Ура! Мы выиграли! Предприниматели каждый из них на нас подали иск от 500 и по 700 тысяч в экономическом суде. Мы только заявили 200 тысяч на всех их и мы не проиграли! Вот так делается история. Народом!
Я так понял: - вы , ваш двор, в очередной раз, как любит выражаться Владимир Владимирович, НАГНУЛИ депутата и К" в их неправедных делах, в их хамском отношении к жителям двора ?? Или у вас чисто ЭКОНОМИЧЕСКИЙ спор о 32 тенге??
ACROS: Или у вас чисто ЭКОНОМИЧЕСКИЙ спор о 32 тенге??
Да, они подали в суд на нас, чисто экономически. А депутат в другом доме, платит ровно в два раза больше чем жильцы, в этом он конечно молодец, начали другие ИПшники цепляться, наняли самых дорогих адвокатов, которые с нас просили миллион двести за час суда. И проиграли. Ну аппеляция будет еще, пока рано расслабляться.
Интересно узнать калькуляцию себестоимости ихних КОНСКИХ расценок - 1 200 000 тенге и при этом НЕ ГАРАНТИРУЮЩИХ выигрыш в суде ??
Что из этой суммы идёт: - на налоги; на оплату транспорта; на бумагу; на канц.товары; на секретаршу; на оплату "сочуствующим" сотрудникам Торгового Дом.., пардон Дома правосудия ( это не я сказал, а некий предприниматель Корнеев- когда его достали просьбами о многомиллионных "пожертвовании" сотрудникам этого дома за положительное решение его дел) и сколько же достанется непосредственно защитникам ???
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