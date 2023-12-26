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≡ Шквальный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома в Тобыле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48265
Шквальный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома в Тобыле
Отправлено: 26.12.23 - 10:41
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О происшествии в редакцию "НГ" сообщили читатели. Сегодня утром, 26 декабря, в 4-этажном жилом доме в микрорайоне Водник города Тобыл порывы сильного ветра сорвали крышу.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3205
Re: Шквальный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома в Тобыле
Отправлено: 26.12.23 - 10:41
#1
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В Лисаковске ёлку ветром снесло
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1558
Re: Шквальный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома в Тобыле
Отправлено: 26.12.23 - 10:56
#2
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Цитата:
юля елиссева:
В Лисаковске ёлку ветром снесло

Не мудрено, такой ураган! Давно такого не было...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13767
Re: Шквальный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома в Тобыле
Отправлено: 26.12.23 - 11:02
#3
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У меня там знакомый живёт. Сегодня утром там народ и машины собрались на похороны парнишки который погиб несколько дней назад в аварии на большом мосту, тот что на Тойоте И вот в этот момент крышу сдуло.
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