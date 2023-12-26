Re: Шквальный ветер сорвал крышу с многоэтажного дома в Тобыле

Отправлено: - 11:02

У меня там знакомый живёт. Сегодня утром там народ и машины собрались на похороны парнишки который погиб несколько дней назад в аварии на большом мосту, тот что на Тойоте И вот в этот момент крышу сдуло.