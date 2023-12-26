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≡ Мы не настолько богаты: депутата возмутила зарплата легионеров «Барыса»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48265
Мы не настолько богаты: депутата возмутила зарплата легионеров «Барыса»
Отправлено: 26.12.23 - 10:39
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Депутата Нартая Сарсенгалиева возмутили государственные траты на спорт высших достижений и зарплаты легионеров. В Министерстве туризма и спорта обещали пересмотреть финансовые вливания.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1095
Re: Мы не настолько богаты: депутата возмутила зарплата...
Отправлено: 26.12.23 - 10:39
#1
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"...государственные траты на спорт высших достижений и зарплаты легионеров..., это в первую очередь возможность открыто воровать, во -вторых - понты.
К спорту всё это не имеет абсолютно никакого отношения.
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