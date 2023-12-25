Re: Два водителя скончались в больнице после ДТП на Большом...

Отправлено: - 01:52

И ещё, 22 года. В соцсетях вопят, вот он ехал к отцу которому плохо было...нада пожалеть. Родных водителя Тойоты? У которого на ровном месте отобрали родственника. Сына, мужа, брата, отца

Вот же поколение тик тока. Ехал, превысил, не смотрел за дорожной обстановкой.

Хотя что там говорить, ежедневно за рулём. И вот есть хороший товарищ. Сейчас пенсионер нашего ЖолПол.

Честно, криком кричит, откуда этих взялось за рулём столько дол.... Повсюду