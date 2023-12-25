НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры, телевизоры, фотоаппараты
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48263
В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры, телевизоры, фотоаппараты
Отправлено: 25.12.23 - 14:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 25 декабря, в областном центре подвели итоги конкурсов на новогоднее украшение городских территорий. Победителям вручили дипломы и призовые сертификаты. Конкурс проводился в пяти номинациях.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34636
Re: В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры,...
Отправлено: 25.12.23 - 14:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любимец детей был Халык

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34636
Re: В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры,...
Отправлено: 25.12.23 - 14:17
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну конечно в том году, наверно в связи с погодой, были по резче фигурки

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34636
Re: В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры,...
Отправлено: 25.12.23 - 14:19
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и краска так не растекалась, все таки погода

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34636
Re: В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры,...
Отправлено: 25.12.23 - 14:23
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и горка была огромной, четырехрядной и сияющей

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34636
Re: В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры,...
Отправлено: 25.12.23 - 14:24
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас акимат буквально на всем сэкономил

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34636
Re: В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры,...
Отправлено: 25.12.23 - 14:26
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш снеговик, который по счету.
Тоже помер..

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21285
Re: В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры,...
Отправлено: 26.12.23 - 01:17
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это Юджин выиграл снегоуборочную машину? Куда пропал? Ходили предположения, что уехал куда-то...
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13766
В акимате Костаная раздали газонокосилки, триммеры, телевизоры, фотоаппараты
Отправлено: 26.12.23 - 01:44
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вот такого зверя Юджину подарили. Сегодня видели его ,по городу носился улицы чистил)


[Исправлено: Vit, 26.12.2023 - 00:46]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS