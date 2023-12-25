Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе просит акимат полицию в Костанае
Отправлено: 25.12.23 - 17:18
Сегодня, 25 декабря, вопросы пожарной безопасности обсуждались на аппаратном совещании в акимате города. Один из аспектов — снижение рисков, связанных с использованием газобаллонного оборудования на транспорте. Читать новость
Цитата://действует запрет на въезд в паркинги торгово-развлекательных центров, бизнес-центров, подземные автостоянки жилых комплексов. Мера введена в целях безопасности, - напомнил исполняющий обязанности начальника управления по ЧС Костаная Аслан МАХМУТОВ. - Кроме того, согласно технике безопасности, бак должен заполняться не более, чем на 85%, в баллоне должно оставаться место, поскольку при въезде в паркинг, где теплее, чем на улице, газ начинает расширяться. Однако зачастую при переоборудовании автомобилей клапаны избыточного давления снимают из системы, так что водители не соблюдают это требование.//
Всегда ставил во главу угла у людей, и в особенности у специалистов, в первую очередь: - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
По данной статье это относится и к спикеру данного собрания и к корреспонденту освещаещемуся данный вопрос( не мое дело указывать сотрудникам газеты ЧТО и КАК - снова гл.редактор будет недовольный мною, но надо приходить на совещание ПОДГОТОВЛЕННЫМ по теме вопроса).
Этот ВрИО один в один повторил слова бывшего председателя комитета по ЧС при МВД Беккера четырёхлетней давности, после выхода постановления Правительства от 13.12.2019 года, и нам этом вся его работа как гос.чиновника, очевидно, закончилась.
Данный запрет ПРОТИВОРЕЧИТ государственным программам по переводу транспорта на экологический вид топлива, принятыми этим же правительством.
Но, чёрт с ними с этим правительством, с их программами и с их запретами( они до сих пор принимают одно, запрещающее другое и разрешающее третье): - просто этому ВрИО надо было на совещании, коль его туда позвали сделать доклад, прочитать текст запрета ПОЛНОСТЬЮ, проявить так сказать свою хоть какую то осведомлённость в части циркуляра, написанную его же начальством, ( привожу текст запрета ДОСЛОВНО): -
- "...ЗАПРЕТ распространяется только на ВСТРОЕННЫЕ и ПРИСТРОЕННЫЕ паркинги в торговых и бизнес-центрах, также на ПОДЗЕМНЫЕ крытые стоянки в жилых комплексах. В ОТДЕЛЬНО стоящих паркингах, в том числе многоуровневых, или боксах ОСТАВЛЯТЬ автомобили на ГАЗЕ - МОЖНО.
И сумма штрафа за вьезд в закрытый ПОДЗЕМНЫЙ паркинг авто с ГБО - 5 МРП; а за не установку или отсутствия знака ГБО на авто - 3 МРП ( 11 076 тенге- штрафовать начнут с 01.01.2024 года и считать нужно по МРП 2024 года)
И последнее: - почему по латыни на знаке пишется GAS, а не GAZ ??
Росийская глобальная энергетическая компания АО "Газпром" на латинице пишеться "GAZPROM", с так полюбившей русским нерусской буквой Z.
Где правильно: - у нас, в Казахстане, на знаке или в аббревиатуре мировой компании???
Кто может мне правильно ответить на это , из диванных форумных умников, которых КОГДА не НАДО, тут на форуме собирается великое МНОЖЕСТВО???
очередная истерия властей. Сказали "Фас!" и все подхалимные структуры кинулись выдумывать запреты и хаять эту тему. Автор тут , на мой взгляд , глупость написала, что мол снимаются при переоборудовании клапаны избыточного давления. Не думаю, что найдется такой водитель -идиот, который самолично себе под задницу заложит бомбу замедленного действия. Ну нет таких автомобилистов, НЕТ!. Да, бывают случаи чрезвычайные с ГБО, но и с традиционными установками и даже с электрическими тоже случаются различного рода происшествия. А электросамокаты вообще пестрят в интернете своими пожарами и взрывами. Вся имеющаяся техника несет в себе потенциальную опасность. Надо правильно ее эксплуатировать и не кидаться в крайности. Правильно было выше сказано, что именно эту тему и продвигали ранее как наиболее экологическую и прогрессивную.
Есть и очень много, не поверите сколько умельцев и расхлябанных личностей ездит. Проржавевшие крепления горловины бака обычное дело, шланг с горловиной ходуном ходит, горловина у кого в люке бака, у кого в багажнике, у кого под бампером, у кого в крыле, зависит от фантазии установщика ГБО.
ACROS: По данной статье это относится и к спикеру данного собрания и к корреспонденту освещаещемуся данный вопрос
Выступление спикера процитировано дословно. По поводу необходимости подготовки журналиста по темам, которые освещаются на совещаниях, это вопрос спорный. Слишком много заседаний и слишком разнообразная тематика. Где-то журналист разбирается больше, где-то - меньше. Задача - не исказить полученную информацию, а при получении дополнительной - продолжить тему. Спасибо за дополнение. Будем уточнять с источником информации.
Тимур Гафуров: Задача - не исказить полученную информацию, а
Ну, тогда и присутствовать НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: - получили от пресс-службе акимата по факсу или по ватцапу пресс-релиз - тупо перепечатали и дело сделано и главное- НЕ ИСКАЗИЛИ.
"НГ" - позиционирует себя как чуть-чуть оппозиционной или почти оппозиционной к действующей власти; а что такое власть - это государство - а, государство - это орган насилия над гражданским обществом. И каждое своё действие исполнительная власть предпринимает не в интересах этого общества, а в интересах правящего режима власти.
Введение запрета на въезд в закрытые паркинги - это нарушение конституционных прав части гражданского общества ограничивающих их права, а именно ДОБРОСОВЕСТНЫХ владельцев авто с ГБО установивших их в соответствии с правилами сертификации и лицензирования в специализированных мастерских с разрешения уполномоченных органов, то есть - департамента полиции.
И я считаю именно с этих позиции оппозиционной газете НГ" и нужно было освещать это совещание в акимате и корреспонденту изучить детально этот вопрос.
И по подземным паркингам: - все современные подземные паркингы имеют мощную систему вытяжки и вентилирования и утверждение - что в подземном паркинге баллон с газом МГНОВЕННО нагреется и потенциально может взорваться - бред сивый кобылы и вверх непрофессионализма (зимой - там чуть тепло; летом - прохладно)
Куда больше он(баллон) будет нагреваться на улице, летом в 30-40 градусную жару на стоянке у дома, возле детской игровой площадки.
Вывод: - департаменту и отделам полиции прошерстить всех владельцев авто с ГБО на предмет ЗАКОННОЙ установки и в случае кустарной установки ПРЕДМЕТНО наказать таких владельцев: - то есть - элементарно навести в этом вопросе ПОРЯДОК и количество так называемых "хлопков" и вспышек" мгновенно прекратиться.
правильно в обоих случаях. в первом случае использовано английское слово означающее газ. во втором транскрипция на латиницу русского слова по правилам которые они себе там придумали. равно как мы не переводим фольксваген как народный автомобиль, также точно не переводится газпром как gasind(-ustry) еcли вас смущает использование английского слова на знаке в казахстане, то это делается в целях унификации. так же как и на номерных знаках используются только те буквы алфавита, которые могут быть интерпретированы как буквы латинского (читай английского) алфавита.
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