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≡ Нет жалобы - нет проблемы. Как аким Рудного возвращал тепло жителям шести микрорайонов. И вернул ли?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48263
Нет жалобы - нет проблемы. Как аким Рудного возвращал тепло жителям шести микрорайонов. И вернул ли?
Отправлено: 25.12.23 - 22:14
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Парадокс в том, что пресс-служба акима Рудного считает проблему решенной и утверждает - проблем с теплом нет, а авторы обращения говорят, что их дома по-прежнему беззащитны от морозов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1094
Re: Нет жалобы - нет проблемы. Как аким Рудного возвращал тепло...
Отправлено: 25.12.23 - 22:14
#1
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...Сегодня мы занИмаемся переврезкой...
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