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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34636
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.23 - 13:13
#8671
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26133
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.23 - 13:27
#8672
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Это возле паркаЮ такие
дома, булут - сироить?... :lol: :-(
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3705
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.23 - 18:24
#8673
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Цитата:
drakon:
Это возле парка

Это неправильный дом. У нас всё геометрически выверено. Классический прямоугольник он устойчивей. Представляете панику местных жителей, сваи бьют, тарелки в доме трясутся, а потом такая Пизанская башня над ними нависнет.Тогда уже не президенту РК, генсеку ООН жаловаться начнут.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9216
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.12.23 - 20:52
#8674
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Цитата:
drakon:

------------Давай уже сам выставляй картинки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34636
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.23 - 14:00
#8675
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26133
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.23 - 14:01
#8676
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8 часов, утра. Восход... :oops:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3715
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.12.23 - 22:48
#8677
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Послушаем Бичевскую?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34636
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.12.23 - 19:58
#8678
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26133
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.12.23 - 20:03
#8679
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Цветы, цветут. В декабре... :oops: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2852
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.12.23 - 17:39
#8680
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9216
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.23 - 22:10
#8681
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Цитата:
drakon:

------С Рождеством !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9216
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.12.23 - 22:12
#8682
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Цитата:
Эл-починно:

-----С Рождеством !!! ;-)
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