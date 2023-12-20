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≡ «Это не поддается логике!» - Серию ЧП с газовыми баллонами прокомментировали в ДЧС Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48263
«Это не поддается логике!» - Серию ЧП с газовыми баллонами прокомментировали в ДЧС Костанайской области
Отправлено: 20.12.23 - 20:45
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За последние 10 дней на территории области произошло 3 хлопка газовоздушной смеси (ГВС), в результате 3 человека погибли, 14 травмированы. Об этом сегодня, 20 декабря, на брифинге в РСК сообщил начальник ДЧС Кайрат КАСЫМ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5419
Re: «Это не поддается логике!» - Серию ЧП с газовыми баллонами...
Отправлено: 20.12.23 - 20:45
#1
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Цитата://возможность привлекать к отвественности владельцев автопаркинга, которые запустили автомобиль на газобаллонном оборудовании к себе в теплое помещение//

Тут есть ньюансы: - согласно приказу бывшего министра МЧС Ильина: не запускают авто с ГБО в паркинги расположенные под жилыми и производственными зданиями, а про отдельно стоящие и не отапливаемые паркингы речь - не шла.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1168
Re: «Это не поддается логике!» - Серию ЧП с газовыми баллонами...
Отправлено: 25.12.23 - 21:20
#2
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Нет, они упорно взрывы газа обзывают хлопками. Ничесе хлопок, четыре этажа сложилось! Тогда по их логике надо переписывать Правила и вводить ковые указатели и надписи, типа "Хлопкоопасно!", здание относится к "хлопкоопасной" категории, "хлопкоопасные вещества"
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1168
Re: «Это не поддается логике!» - Серию ЧП с газовыми баллонами...
Отправлено: 25.12.23 - 21:22
#3
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А на ССГПО переназвать взрывников хлопушниками:)))
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