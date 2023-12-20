Re: «Это не поддается логике!» - Серию ЧП с газовыми баллонами...

Отправлено: - 20:45

Цитата://возможность привлекать к отвественности владельцев автопаркинга, которые запустили автомобиль на газобаллонном оборудовании к себе в теплое помещение//



Тут есть ньюансы: - согласно приказу бывшего министра МЧС Ильина: не запускают авто с ГБО в паркинги расположенные под жилыми и производственными зданиями, а про отдельно стоящие и не отапливаемые паркингы речь - не шла.