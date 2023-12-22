electro: абайки сабы кайраты че пыжиться, ведь всё будет (или уже) решено без вас
Ну а как же без них? А по сути Гога прав. А сравнивать внутриобластные притёрки с политической точкой зрения, с государственной границей, вообще неуместно.
// По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств.//
saba: А сейчас признаёте Аркалык территорией Костанайской области?
Наконец-то начало доходить, что Крым присоединили к УССР только исходя чисто из экономических целей, так же, как и Тургайскую область расформировали и присоединили к Кустанайской, ибо было экономически невыгодно. Ну а при распаде СССР Боря Ельцын Крым просто прошляпил
111: Я вообще с какого перепугу в одноклассниках? Мне там что, всех сородичей пригласить? Кто дает дружбу, даже из родичей, иногда нажимаю дружить, хотя знаю это бесполезно, не о чем порой просто разговаривать, даже с родными.
Сыкымы: при распаде СССР Боря Ельцын Крым просто прошляпил
Как то читал высказывание Кравчука, про Беловежскую пущу: "....единственное чего, я опасался, это того что Ельцин спросит про Крым и скажет Крым - русский и должен отойти к России: - если бы он это так сказал, я бы без разговоров подписал бы это...." - примерно так, за дословность не отвечаю.
По воспоминаем С.Шахрая - Ельцин с первого и до последнего дня в Беловежской пуще, был постоянно под "шофе".
Несколько раз хотел отказаться от форума(Алекс не даст соврать), не могу затягивает , как наркотик. Решил перейти от режима комментариев к режиму вопросов, посмотрим , насколько меня хватит. Вопрос 1. Как совместить две вселенные; народ Казахстана и власти Казахстана? Вопрос 2. К тем, кто считает , что всё идёт по плану; Как вы относитесь, к запрету в регистрации в кандидаты в президенту РФ Дунцовой Е., сам её не знаю, мало кто и в России знает, но шум поднялся знатный.
Всё правильно, нужны всякие субъективные мнения - для обеспечения плюрализма, чтобы не было односторонности и обеспечивалась объективность. Послушаешь отдельных грамотеев или ток-шоу посмотришь, который год говорят Европа замерзнет и.т.д. Последние так и не замерзли, уже сами замерзаем .
таноми52: Атомная энергетика укрепляет позиции. Несмотря на события в/на Украине РФ неуклонно развивается. МОКС-топливо, запасы отработанного урана...
Россия много обогащенного урана на мировой рынок поставляет. Ниже по ссылке в видео, США совместно со своими союзниками хотят сократить долю РФ. в течение трёх лет до 2027 года. Отмечают, что постепенно будут сокращать, посмотрим, будем наблюдать.
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