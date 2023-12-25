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Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе просит акимат полицию в Костанае
Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе просит акимат полицию в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48263
Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе просит акимат полицию в Костанае
Отправлено: 25.12.23 - 17:18
Сегодня, 25 декабря, вопросы пожарной безопасности обсуждались на аппаратном совещании в акимате города. Один из аспектов — снижение рисков, связанных с использованием газобаллонного оборудования на транспорте.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5419
Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе просит акимат полицию в Костанае
Отправлено: 25.12.23 - 17:18
Цитата://действует запрет на въезд в паркинги торгово-развлекательных центров, бизнес-центров, подземные автостоянки жилых комплексов. Мера введена в целях безопасности, - напомнил исполняющий обязанности начальника управления по ЧС Костаная Аслан МАХМУТОВ. - Кроме того, согласно технике безопасности, бак должен заполняться не более, чем на 85%, в баллоне должно оставаться место, поскольку при въезде в паркинг, где теплее, чем на улице, газ начинает расширяться. Однако зачастую при переоборудовании автомобилей клапаны избыточного давления снимают из системы, так что водители не соблюдают это требование.//
Всегда ставил во главу угла у людей, и в особенности у специалистов, в первую очередь: - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
По данной статье это относится и к спикеру данного собрания и к корреспонденту освещаещемуся данный вопрос( не мое дело указывать сотрудникам газеты ЧТО и КАК - снова гл.редактор будет недовольный мною, но надо приходить на совещание ПОДГОТОВЛЕННЫМ по теме вопроса).
Этот ВрИО один в один повторил слова бывшего председателя комитета по ЧС при МВД Беккера четырёхлетней давности, после выхода постановления Правительства от 13.12.2019 года, и нам этом вся его работа как гос.чиновника, очевидно, закончилась.
Данный запрет ПРОТИВОРЕЧИТ государственным программам по переводу транспорта на экологический вид топлива, принятыми этим же правительством.
Но, чёрт с ними с этим правительством, с их программами и с их запретами( они до сих пор принимают одно, запрещающее другое и разрешающее третье): - просто этому ВрИО надо было на совещании, коль его туда позвали сделать доклад, прочитать текст запрета ПОЛНОСТЬЮ, проявить так сказать свою хоть какую то осведомлённость в части циркуляра, написанную его же начальством, ( привожу текст запрета ДОСЛОВНО): -
- "...ЗАПРЕТ распространяется только на ВСТРОЕННЫЕ и ПРИСТРОЕННЫЕ паркинги в
торговых и бизнес-центрах, также на ПОДЗЕМНЫЕ крытые стоянки в жилых
комплексах.
В ОТДЕЛЬНО стоящих паркингах, в том числе многоуровневых, или боксах
ОСТАВЛЯТЬ автомобили на ГАЗЕ - МОЖНО.
И сумма штрафа за вьезд в закрытый ПОДЗЕМНЫЙ паркинг авто с ГБО - 5 МРП; а за не установку или отсутствия знака ГБО на авто - 3 МРП ( 11 076 тенге- штрафовать начнут с 01.01.2024 года и считать нужно по МРП 2024 года)
И последнее: - почему по латыни на знаке пишется GAS, а не GAZ ??
Росийская глобальная энергетическая компания АО "Газпром" на латинице пишеться "GAZPROM", с так полюбившей русским нерусской буквой Z.
Где правильно: - у нас, в Казахстане, на знаке или в аббревиатуре мировой компании???
Кто может мне правильно ответить на это , из диванных форумных умников, которых КОГДА не НАДО, тут на форуме собирается великое МНОЖЕСТВО???
[Исправлено: ACROS, 25.12.2023 - 17:30]
[Исправлено: ACROS, 25.12.2023 - 20:37]
Всегда ставил во главу угла у людей, и в особенности у специалистов, в первую очередь: - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
По данной статье это относится и к спикеру данного собрания и к корреспонденту освещаещемуся данный вопрос( не мое дело указывать сотрудникам газеты ЧТО и КАК - снова гл.редактор будет недовольный мною, но надо приходить на совещание ПОДГОТОВЛЕННЫМ по теме вопроса).
Этот ВрИО один в один повторил слова бывшего председателя комитета по ЧС при МВД Беккера четырёхлетней давности, после выхода постановления Правительства от 13.12.2019 года, и нам этом вся его работа как гос.чиновника, очевидно, закончилась.
Данный запрет ПРОТИВОРЕЧИТ государственным программам по переводу транспорта на экологический вид топлива, принятыми этим же правительством.
Но, чёрт с ними с этим правительством, с их программами и с их запретами( они до сих пор принимают одно, запрещающее другое и разрешающее третье): - просто этому ВрИО надо было на совещании, коль его туда позвали сделать доклад, прочитать текст запрета ПОЛНОСТЬЮ, проявить так сказать свою хоть какую то осведомлённость в части циркуляра, написанную его же начальством, ( привожу текст запрета ДОСЛОВНО): -
- "...ЗАПРЕТ распространяется только на ВСТРОЕННЫЕ и ПРИСТРОЕННЫЕ паркинги в
торговых и бизнес-центрах, также на ПОДЗЕМНЫЕ крытые стоянки в жилых
комплексах.
В ОТДЕЛЬНО стоящих паркингах, в том числе многоуровневых, или боксах
ОСТАВЛЯТЬ автомобили на ГАЗЕ - МОЖНО.
И сумма штрафа за вьезд в закрытый ПОДЗЕМНЫЙ паркинг авто с ГБО - 5 МРП; а за не установку или отсутствия знака ГБО на авто - 3 МРП ( 11 076 тенге- штрафовать начнут с 01.01.2024 года и считать нужно по МРП 2024 года)
И последнее: - почему по латыни на знаке пишется GAS, а не GAZ ??
Росийская глобальная энергетическая компания АО "Газпром" на латинице пишеться "GAZPROM", с так полюбившей русским нерусской буквой Z.
Где правильно: - у нас, в Казахстане, на знаке или в аббревиатуре мировой компании???
Кто может мне правильно ответить на это , из диванных форумных умников, которых КОГДА не НАДО, тут на форуме собирается великое МНОЖЕСТВО???
[Исправлено: ACROS, 25.12.2023 - 17:30]
[Исправлено: ACROS, 25.12.2023 - 20:37]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 529
Re: Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе...
Отправлено: 25.12.23 - 18:51
очередная истерия властей. Сказали "Фас!" и все подхалимные структуры кинулись выдумывать запреты и хаять эту тему. Автор тут , на мой взгляд , глупость написала, что мол снимаются при переоборудовании клапаны избыточного давления. Не думаю, что найдется такой водитель -идиот, который самолично себе под задницу заложит бомбу замедленного действия. Ну нет таких автомобилистов, НЕТ!. Да, бывают случаи чрезвычайные с ГБО, но и с традиционными установками и даже с электрическими тоже случаются различного рода происшествия. А электросамокаты вообще пестрят в интернете своими пожарами и взрывами. Вся имеющаяся техника несет в себе потенциальную опасность. Надо правильно ее эксплуатировать и не кидаться в крайности. Правильно было выше сказано, что именно эту тему и продвигали ранее как наиболее экологическую и прогрессивную.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3705
Re: Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе...
Отправлено: 25.12.23 - 18:52
Цитата:
По английски так переводится, хотя и бензин по моему тоже. А Газпром это аббревиатура, которую не переводили, а просто записали латинскими буквами.
ACROS:
GAS,
GAS,
По английски так переводится, хотя и бензин по моему тоже. А Газпром это аббревиатура, которую не переводили, а просто записали латинскими буквами.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3705
Re: Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе...
Отправлено: 25.12.23 - 18:57
Цитата:
Есть и очень много, не поверите сколько умельцев и расхлябанных личностей ездит. Проржавевшие крепления горловины бака обычное дело, шланг с горловиной ходуном ходит, горловина у кого в люке бака, у кого в багажнике, у кого под бампером, у кого в крыле, зависит от фантазии установщика ГБО.
рихард:
Ну нет таких автомобилистов, НЕТ!.
Ну нет таких автомобилистов, НЕТ!.
Есть и очень много, не поверите сколько умельцев и расхлябанных личностей ездит. Проржавевшие крепления горловины бака обычное дело, шланг с горловиной ходуном ходит, горловина у кого в люке бака, у кого в багажнике, у кого под бампером, у кого в крыле, зависит от фантазии установщика ГБО.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1181
Re: Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе...
Отправлено: 25.12.23 - 20:06
Бензин - gasoline
Газ - gas
Газ - gas
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2001
Re: Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе...
Отправлено: 25.12.23 - 21:40
Цитата:
Выступление спикера процитировано дословно.
По поводу необходимости подготовки журналиста по темам, которые освещаются на совещаниях, это вопрос спорный. Слишком много заседаний и слишком разнообразная тематика. Где-то журналист разбирается больше, где-то - меньше. Задача - не исказить полученную информацию, а при получении дополнительной - продолжить тему.
Спасибо за дополнение. Будем уточнять с источником информации.
ACROS:
По данной статье это относится и к спикеру данного собрания и к корреспонденту освещаещемуся данный вопрос
По данной статье это относится и к спикеру данного собрания и к корреспонденту освещаещемуся данный вопрос
Выступление спикера процитировано дословно.
По поводу необходимости подготовки журналиста по темам, которые освещаются на совещаниях, это вопрос спорный. Слишком много заседаний и слишком разнообразная тематика. Где-то журналист разбирается больше, где-то - меньше. Задача - не исказить полученную информацию, а при получении дополнительной - продолжить тему.
Спасибо за дополнение. Будем уточнять с источником информации.
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