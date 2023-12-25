Усилить контроль над парковкой машин на газовом топливе просит акимат полицию в Костанае
Отправлено: 25.12.23 - 17:18
Цитата://действует запрет на въезд в паркинги торгово-развлекательных центров, бизнес-центров, подземные автостоянки жилых комплексов. Мера введена в целях безопасности, - напомнил исполняющий обязанности начальника управления по ЧС Костаная Аслан МАХМУТОВ. - Кроме того, согласно технике безопасности, бак должен заполняться не более, чем на 85%, в баллоне должно оставаться место, поскольку при въезде в паркинг, где теплее, чем на улице, газ начинает расширяться. Однако зачастую при переоборудовании автомобилей клапаны избыточного давления снимают из системы, так что водители не соблюдают это требование.//
Всегда ставил во главу угла у людей, и в особенности у специалистов, в первую очередь: - ПРОФЕССИОНАЛИЗМ и КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
По данной статье это относится и к спикеру данного собрания и к корреспонденту освещаещемуся данный вопрос( не мое дело указывать сотрудникам газеты ЧТО и КАК - снова гл.редактор будет недовольный мною, но надо приходить на совещание ПОДГОТОВЛЕННЫМ по теме вопроса).
Этот ВрИО один в один повторил слова бывшего председателя комитета по ЧС при МВД Беккера четырёхлетней давности, после выхода постановления Правительства от 13.12.2019 года, и нам этом вся его работа как гос.чиновника, очевидно, закончилась.
Данный запрет ПРОТИВОРЕЧИТ государственным программам по переводу транспорта на экологический вид топлива, принятыми этим же правительством.
Но, чёрт с ними с этим правительством, с их программами и с их запретами( они до сих пор принимают одно, запрещающее другое и разрешающее третье): - просто этому ВрИО надо было на совещании, коль его туда позвали сделать доклад, прочитать текст запрета ПОЛНОСТЬЮ, проявить так сказать свою хоть какую то осведомлённость в части циркуляра, написанную его же начальством, ( привожу текст запрета ДОСЛОВНО): -
- "...ЗАПРЕТ распространяется только на ВСТРОЕННЫЕ и ПРИСТРОЕННЫЕ паркинги в
торговых и бизнес-центрах, также на ПОДЗЕМНЫЕ крытые стоянки в жилых
комплексах.
В ОТДЕЛЬНО стоящих паркингах, в том числе многоуровневых, или боксах
ОСТАВЛЯТЬ автомобили на ГАЗЕ - МОЖНО.
И сумма штрафа за вьезд в закрытый ПОДЗЕМНЫЙ паркинг авто с ГБО - 5 МРП; а за не установку или отсутствия знака ГБО на авто - 3 МРП ( 11 076 тенге- штрафовать начнут с 01.01.2024 года и считать нужно по МРП 2024 года)
И последнее: - почему по латыни на знаке пишется GAS, а не GAZ ??
Росийская глобальная энергетическая компания АО "Газпром" по латыни пишеться "GAZPROM", с так полюбившей русским нерусской буквой Z.
Где правильно: - у нас, в Казахстане, на знаке или в абрревиатуре мировой компании???
Кто может мне правильно ответить на это , из диванных форумных умников, которых КОГДА не НАДО, тут на форуме собирается великое МНОЖЕСТВО???
[Исправлено: ACROS, 25.12.2023 - 17:30]