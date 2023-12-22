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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2852
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.12.23 - 23:13
#14626
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Цитата:
electro:
абайки сабы кайраты че пыжиться, ведь всё будет (или уже) решено без вас

Ну а как же без них? :lol:
А по сути Гога прав.
А сравнивать внутриобластные притёрки с политической точкой зрения, с государственной
границей, вообще неуместно.

// По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств.//
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.12.23 - 01:34
#14627
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Цитата:
111:
Тем более плевали на моего племяшку..

Твои действия каковы?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.12.23 - 02:11
#14628
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Цитата:
saba:
А сейчас признаёте Аркалык территорией Костанайской области?

Наконец-то начало доходить, что Крым присоединили к УССР только исходя чисто из экономических целей, так же, как и Тургайскую область расформировали и присоединили к Кустанайской, ибо было экономически невыгодно. Ну а при распаде СССР Боря Ельцын Крым просто прошляпил

[Исправлено: Сыкымы, 23.12.2023 - 02:42]
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.12.23 - 02:14
#14629
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А может и не прошляпил, а просто его новые омерикенские друзья "мягко" попросили (заложив, по сути, бомбу замедленного действия)
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.12.23 - 02:24
#14630
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Цитата:
saba:
Меня тут признали бабой Нюрой, я признаю это

Поддерживаю :lol: 8-) :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.12.23 - 04:26
#14631
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Цитата:
abaika95:
подойдя к киеву был выбор

А как они такь лихо к киеву подошли?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.12.23 - 05:09
#14632
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Цитата:
111:
Я вообще с какого перепугу в одноклассниках? Мне там что, всех сородичей пригласить? Кто дает дружбу, даже из родичей, иногда нажимаю дружить, хотя знаю это бесполезно, не о чем порой просто разговаривать, даже с родными.

Сказошник :lol: 8-) :-o :-o
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5419
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.12.23 - 08:10
#14633
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Цитата:
Сыкымы:
при распаде СССР Боря Ельцын Крым просто прошляпил


Как то читал высказывание Кравчука, про Беловежскую пущу: "....единственное чего, я опасался, это того что Ельцин спросит про Крым и скажет Крым - русский и должен отойти к России: - если бы он это так сказал, я бы без разговоров подписал бы это...." - примерно так, за дословность не отвечаю.

По воспоминаем С.Шахрая - Ельцин с первого и до последнего дня в Беловежской пуще, был постоянно под "шофе".
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3714
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 24.12.23 - 15:58
#14634
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Атомная энергетика укрепляет позиции.
Несмотря на события в/на Украине РФ неуклонно развивается.
МОКС-топливо, запасы отработанного урана...


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3703
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.23 - 11:49
#14635
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Несколько раз хотел отказаться от форума(Алекс не даст соврать), не могу затягивает , как наркотик. Решил перейти от режима комментариев к режиму вопросов, посмотрим , насколько меня хватит.
Вопрос 1. Как совместить две вселенные; народ Казахстана и власти Казахстана?
Вопрос 2. К тем, кто считает , что всё идёт по плану; Как вы относитесь, к запрету в регистрации в кандидаты в президенту РФ Дунцовой Е., сам её не знаю, мало кто и в России знает, но шум поднялся знатный.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3703
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.23 - 11:52
#14636
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Особенное мнение, лично моё! К моему удивлению, работа акима моего города меня пока устраивает. Даже ошибки, значит живой человек, не инопланетянин.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.23 - 15:35
#14637
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Цитата:
Эл-починно:
Ну а как же без них?


Всё правильно, нужны всякие субъективные мнения - для обеспечения плюрализма, чтобы не было односторонности и обеспечивалась объективность. Послушаешь отдельных грамотеев или ток-шоу посмотришь, который год говорят Европа замерзнет и.т.д. Последние так и не замерзли, уже сами замерзаем :-P .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 25.12.23 - 15:41
#14638
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Цитата:
таноми52:
Атомная энергетика укрепляет позиции.
Несмотря на события в/на Украине РФ неуклонно развивается.
МОКС-топливо, запасы отработанного урана...


Россия много обогащенного урана на мировой рынок поставляет. Ниже по ссылке в видео, США совместно со своими союзниками хотят сократить долю РФ. в течение трёх лет до 2027 года. Отмечают, что постепенно будут сокращать, посмотрим, будем наблюдать.

Подробнее здесь:
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