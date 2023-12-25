Re: Виноват ли мораторий на проверки бизнеса во вспышке кори в...

Отправлено: - 14:46

Цитата://В связи с тем, что все детские дошкольные организации являются субъектами малого предпринимательства, с 2020 года проверок ДДО в части формирования коллективного иммунитета не проводилось", - сообщили в Минздраве в ответе на официальный запрос.//



Или я что то не понимаю, или гос.органы не хотят работать, в частности эта министр: - ей наверное легче написать очередной нелепый приказ-опус, типа запрета на управление авто - если ты не платишь ОСМС.



Там в Указе Президента о моратории сделана ссылка: - если деятельность предприятия-организации угрожает жизни и безопасности граждан, то проводить проверку данных предприятии НУЖНО и в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.



Подозреваю что это не проводиться в связи с коррупционной составляющей: - коррупция - бич нашего государства, порождённая только и только бывшим ЕБЛН.



"....коррупция- погубит эту страну..." - сказал герой А.Миронова, из к/ф "Человек с бульвара капуцинов".



И ответ на заглавие статьи: - нет конечно, мораторий - не виноват; виноваты - прямое БЕЗДЕЙСТВИЕ, БЕЗДУШИЕ, ПОФИГИЗМ и БЕЗРАЗЛИЧИЕ чиновников от медицины во главе с министром, дававших при этом клятву Гиппократа.