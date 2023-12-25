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≡ Виноват ли мораторий на проверки бизнеса во вспышке кори в Казахстане? Неожиданный ответ Минздрава
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48262
Виноват ли мораторий на проверки бизнеса во вспышке кори в Казахстане? Неожиданный ответ Минздрава
Отправлено: 25.12.23 - 14:46
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В Казахстане с 2020 года действует приказ министра здравоохранения о том, что в детских садах число непривитых детей должно составлять не более 10 процентов в каждой группе. Однако, судя по масштабу распространения кори среди детей, этот приказ исполняется не полностью.
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* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5419
Re: Виноват ли мораторий на проверки бизнеса во вспышке кори в...
Отправлено: 25.12.23 - 14:46
#1
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Цитата://В связи с тем, что все детские дошкольные организации являются субъектами малого предпринимательства, с 2020 года проверок ДДО в части формирования коллективного иммунитета не проводилось", - сообщили в Минздраве в ответе на официальный запрос.//

Или я что то не понимаю, или гос.органы не хотят работать, в частности эта министр: - ей наверное легче написать очередной нелепый приказ-опус, типа запрета на управление авто - если ты не платишь ОСМС.

Там в Указе Президента о моратории сделана ссылка: - если деятельность предприятия-организации угрожает жизни и безопасности граждан, то проводить проверку данных предприятии НУЖНО и в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.

Подозреваю что это не проводиться в связи с коррупционной составляющей: - коррупция - бич нашего государства, порождённая только и только бывшим ЕБЛН.

"....коррупция- погубит эту страну..." - сказал герой А.Миронова, из к/ф "Человек с бульвара капуцинов".

И ответ на заглавие статьи: - нет конечно, мораторий - не виноват; виноваты - прямое БЕЗДЕЙСТВИЕ, БЕЗДУШИЕ, ПОФИГИЗМ и БЕЗРАЗЛИЧИЕ чиновников от медицины во главе с министром, дававших при этом клятву Гиппократа.
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