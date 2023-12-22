Отправлено: - 23:13

electro:

абайки сабы кайраты че пыжиться, ведь всё будет (или уже) решено без вас

Цитата:Ну а как же без них?А по сути Гога прав.А сравнивать внутриобластные притёрки с политической точкой зрения, с государственнойграницей, вообще неуместно.// По советскому законодательству принятие решений о передаче территории и изменении границ относилось к компетенции Верховных Советов СССР и союзных республик — высших органов государственной власти, а не президиумов и правительств.//