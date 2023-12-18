Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
Отправлено: 18.12.23 - 16:17
- Хлопок газовоздушной смеси бытового баллона емкостью 220 мл без возгорания произошел в двухэтажном доме на базе отдыха "Мохито", - рассказали в ДЧС. - Повреждено оконное остекление. В ликвидации последствий ЧП участвовали 12 единиц техники и 40 человек. Читать новость
Что то часто стали писать о "хлопках" , якобы газовоздушной смеси - очевидно в стране началась компания направленная на уменьшения использования ГБО в автомобилях, из-за увеличения использования автогаза и уменьшения использования бензина ( нефтеолигархи теряют деньги).
Кстати, о планируемым с января будущего года знаке "ГАЗ" - по латински написано "GAS", не силён в правописании, но по мне вроде "GAZ" писать надо. Кто может подсказать - как правильно ?
Помнится, я только сел на авто с газом, механик отправил меня делать развал-схождение после смены, я как обычно заправился до полного бака, чтобы потом сменщику было на чём ездить. так мастер выгнал меня из бокса и сказал, чтобы я выжег бОльшую часть газа. Про хлопки и взрывы ничего правда не говорил, но сказал, газ в тепле расширяется ,потом в боксе не продохнуть. А это значит пары газа всё равно в воздухе и достаточно зажечь спичку. Ну и конечно элемент пропаганды тоже есть, тут наши "хлопки", как бы в самый раз пришлись(не подумайте ничего плохого) Только зря это всё,на Западе все ездят на газе, а там люди совсем не такие терпеливые, как в Костанае. Будут ущемлять, себе же хуже сделают, мы то всё стерпим, мы костанайцы терпеливые, поэтому у нас газ по 76 тенге, а в Актобе 54
Vit: У них со временем сверху клапан начинает пропускать
Да они и новые-то не всегда норм садятся в гнездо этих походных плиток. Там с уплотнительной прокладкой проблемы. Моё мнение: парень пытался разжечь такую вот походную плитку, стравил много газа через неисправную прокладку, потом искра - и "бабах". Т.е. облако газовоздушной смеси пыхнуло, обожгло ему открытые части тела, но при этом в комнате ничего не загорелось, такое тож бывает, рядом не было ничего легковоспламеняющегося
Ни в одном государстве, сколько ездил не помню, чтобы по новостям объявили что там-то хлопнул газ. Везде говорят взрыв, ну или небольшой взрыв, сильный взрыв. Это видимо местное изобретение. Фольклор местных чиновников. В терминологии промбезопасности тоже такого термина вроде нет.
saba: если мороз ниже -30, чтобы его вообще в баке не было
Насчёт этого не знаю: - приведу пример- недавние -40 градусные морозы- машина стояла в гараже и каждый день заводил, надо было по делам в райцентр, и никаких проблем: - всё стандартно- до +40 гр. мотор прогревался и автоматически переключалось на газ и при ездев этот мороз никаких сбоев в работе двигателя не наблюдалось. У меня установлено итальянское оборудование 5 поколения. Даже запаха рядом нет газа. При проведении очередного ТО авто в целом, через 10 000 км пробега, замена фильтрующих элементов и проверка ГБО на герметичность в обязательном порядке. Надо ГАИ наказывать тех кто самовольно установил ГБО, не прошел сертификацию и лицензирование и соответственно - без отметки в техпаспорте.
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