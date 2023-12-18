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≡ Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48259
Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
Отправлено: 18.12.23 - 16:17
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- Хлопок газовоздушной смеси бытового баллона емкостью 220 мл без возгорания произошел в двухэтажном доме на базе отдыха "Мохито", - рассказали в ДЧС. - Повреждено оконное остекление. В ликвидации последствий ЧП участвовали 12 единиц техники и 40 человек.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5414
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 18.12.23 - 16:17
#1
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Что то часто стали писать о "хлопках" , якобы газовоздушной смеси - очевидно в стране началась компания направленная на уменьшения использования ГБО в автомобилях, из-за увеличения использования автогаза и уменьшения использования бензина ( нефтеолигархи теряют деньги).

Кстати, о планируемым с января будущего года знаке "ГАЗ" - по латински написано "GAS", не силён в правописании, но по мне вроде "GAZ" писать надо.
Кто может подсказать - как правильно ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3703
Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
Отправлено: 19.12.23 - 09:34
#2
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Помнится, я только сел на авто с газом, механик отправил меня делать развал-схождение после смены, я как обычно заправился до полного бака, чтобы потом сменщику было на чём ездить. так мастер выгнал меня из бокса и сказал, чтобы я выжег бОльшую часть газа. Про хлопки и взрывы ничего правда не говорил, но сказал, газ в тепле расширяется ,потом в боксе не продохнуть. А это значит пары газа всё равно в воздухе и достаточно зажечь спичку. Ну и конечно элемент пропаганды тоже есть, тут наши "хлопки", как бы в самый раз пришлись(не подумайте ничего плохого) Только зря это всё,на Западе все ездят на газе, а там люди совсем не такие терпеливые, как в Костанае. Будут ущемлять, себе же хуже сделают, мы то всё стерпим, мы костанайцы терпеливые, поэтому у нас газ по 76 тенге, а в Актобе 54
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1884
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 19.12.23 - 16:16
#3
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Цитата:
saba:

Тоже в своё время работал на 130-ом на сжатом газе, 8 баллонов под кузовом. Заезд в общую рем.зону только после полного стравливания газа на бензине.Ещё и корочки специальные для работы на газе.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1884
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 19.12.23 - 16:19
#4
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И как понимать - хлопок без возгорания, а пострадавший с ожогами?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 19.12.23 - 19:29
#5
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Цитата:
Хлопок газовоздушной смеси бытового баллона емкостью 220 мл
Источник:

Судя по объёму, это газовый баллончик для переносной туристической газовой плитки, которая размером 30х30см.
НО!!!
Цитата:
В ликвидации последствий ЧП участвовали 12 единиц техники и 40 человек.
Источник:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13765
Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с ожогами госпитализировали после ЧП на базе отдыха в Костанае
Отправлено: 19.12.23 - 19:41
#6
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Цитата:
Сыкымы:
Да это маленькие балончики. Их просто многие перезарежают повторно, хотя это не положено. У них со временем сверху клапан начинает пропускать. Ваще они считаются одноразовыми. У меня такие есть.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 20.12.23 - 19:15
#7
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Цитата:
Vit:
У них со временем сверху клапан начинает пропускать

Да они и новые-то не всегда норм садятся в гнездо этих походных плиток. Там с уплотнительной прокладкой проблемы.
Моё мнение: парень пытался разжечь такую вот походную плитку, стравил много газа через неисправную прокладку, потом искра - и "бабах". Т.е. облако газовоздушной смеси пыхнуло, обожгло ему открытые части тела, но при этом в комнате ничего не загорелось, такое тож бывает, рядом не было ничего легковоспламеняющегося
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 20.12.23 - 19:20
#8
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Но вот 40 чел личного состава и 12 единиц спецтехники меня прям удивили. Таким составом можно потушить небольшой завод площадью в гектар. Ну это моё личное мнение
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1166
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 25.12.23 - 02:57
#9
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Ни в одном государстве, сколько ездил не помню, чтобы по новостям объявили что там-то хлопнул газ. Везде говорят взрыв, ну или небольшой взрыв, сильный взрыв. Это видимо местное изобретение. Фольклор местных чиновников. В терминологии промбезопасности тоже такого термина вроде нет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5414
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 25.12.23 - 10:09
#10
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Цитата:
saba:
чтобы я выжег бОльшую часть газа.


При заезде в тёплые помещения необходимо что бы в баке было не более 80% автогаза - из-за теплового расширения . ( так написано в Типовых правилах)

quote]saba:
у нас газ по 76 тенге

Тогда мы сельские - вообще терпеливые- у нас автогаз по 81 тенге.

Кстати, недавно проездом был в Актобе и у них есть заправки отпускающие и по 45 тенге за литр. Там газовых заправок много и среди них - конкуренция.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3703
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 25.12.23 - 11:41
#11
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Цитата:
ACROS:
более 80% автогаза

Желательно если мороз ниже -30, чтобы его вообще в баке не было! Это от меня правило.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5414
Re: Снова "хлопок газовоздушной смеси"? - Мужчину с...
Отправлено: 25.12.23 - 11:56
#12
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Цитата:
saba:
если мороз ниже -30, чтобы его вообще в баке не было



Насчёт этого не знаю: - приведу пример- недавние -40 градусные морозы- машина стояла в гараже и каждый день заводил, надо было по делам в райцентр, и никаких проблем: - всё стандартно- до +40 гр. мотор прогревался и автоматически переключалось на газ и при ездев этот мороз никаких сбоев в работе двигателя не наблюдалось.
У меня установлено итальянское оборудование 5 поколения.
Даже запаха рядом нет газа.
При проведении очередного ТО авто в целом, через 10 000 км пробега, замена фильтрующих элементов и проверка ГБО на герметичность в обязательном порядке.
Надо ГАИ наказывать тех кто самовольно установил ГБО, не прошел сертификацию и лицензирование и соответственно - без отметки в техпаспорте.
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