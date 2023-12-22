Re: Транспортные карты "Казпочты" планируют заменить...

Отправлено: - 02:50

Компания крайне сомнительная, нищая донельзя, если посмотреть на состояние их отделений, застывшая в развитии на рубеже середины прошлого века. И как ей доверили такую миссию? 500 тенге с каждого человека из-за того что их же сервер глюканул? Почему я должен это оплачивать? И это не последний раз, уверен.