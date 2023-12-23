Отправлено: - 19:52

Дантист:

непривычно

Цитата:И что теперь: - не праздновать Новый Год ???Пора привыкнуть: у нас наверху не самое профессиональное, вернее государственное правительство, которому ЧУЖДЫ интересы простого народа - а кто говорил что это правительство простого народа ??? - это правительство которое ОБСЛУЖИВАЕТ интересы ОЛИГАРХАТА.Народ и власть - это две орбиты которые, очевидно, НИКОГДА не пересекутся.Так что- есть смысл жаловаться ?? Наверное - НЕТ. Надо просто - ПРИСПОСОБИТСЯ.