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≡ Николай ВОРОНИН: Новый год, который не в радость
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48259
Николай ВОРОНИН: Новый год, который не в радость
Отправлено: 23.12.23 - 10:52
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Незадолго до наступления Нового года наше правительство испортило людям настроение. Я имею в виду высказывание министра национальной экономики Казахстана Алибека КУАНТЫРОВА о тарифах ЖКХ в кулуарах премии «Алтын Сапа».
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3281
Re: Николай ВОРОНИН: Новый год, который не в радость
Отправлено: 23.12.23 - 10:52
#1
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Цитата:
Новый год, который не в радость


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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
585
Re: Николай ВОРОНИН: Новый год, который не в радость
Отправлено: 23.12.23 - 13:39
#2
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Видно, что еще не скоро... :-(
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1166
Re: Николай ВОРОНИН: Новый год, который не в радость
Отправлено: 23.12.23 - 13:46
#3
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Как-то сегодня без отсылки к Платону, непривычно даже.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5414
Re: Николай ВОРОНИН: Новый год, который не в радость
Отправлено: 23.12.23 - 19:52
#4
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Цитата:
Дантист:
непривычно


И что теперь: - не праздновать Новый Год ???

Пора привыкнуть: у нас наверху не самое профессиональное, вернее государственное правительство, которому ЧУЖДЫ интересы простого народа - а кто говорил что это правительство простого народа ??? - это правительство которое ОБСЛУЖИВАЕТ интересы ОЛИГАРХАТА.

Народ и власть - это две орбиты которые, очевидно, НИКОГДА не пересекутся.
Так что- есть смысл жаловаться ?? Наверное - НЕТ. Надо просто - ПРИСПОСОБИТСЯ.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1166
Re: Николай ВОРОНИН: Новый год, который не в радость
Отправлено: 25.12.23 - 02:45
#5
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Слушаю изредка новости РК мимоходом и везде всякий раз звучит "в Казахстане будет..." и далее что угодно:принято, построено, введено. Почему- то все в будущем времени. И очень, очень редко, в настоящем. Так что "у вас все спереди", как говаривал один прапорщик в армии.
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