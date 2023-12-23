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≡ Костанай наш город!
 
 
Страница 14 из 15«1...12131415»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34625
Костанай наш город!
Отправлено: 23.12.23 - 23:26
#196
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Тут и бизнесмены сразу сдают в аренду

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34625
Костанай наш город!
Отправлено: 23.12.23 - 23:28
#197
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Красота

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9211
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 01:55
#198
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---Как приятно , когда сидишь в своей ветке ! Спокойно везде .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34625
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 02:05
#199
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Цитата:
Гога:
Как приятно , когда сидишь в своей ветке ! Спокойно везде .

Просто нет времени перед новым годом, еще и суды.
В Понедельник будем отмечать или победу, или поражение.

Конечно, СМИ уже не зовем.
Там бесполезняк.
Просто сражаемся сами, на нас, на народ, опять ведь опять подали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34625
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 02:09
#200
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Предприниматели хотят платить 16 тенге за квадрат вместо 32, тогда как сам народ платит за квадрат 60..
В нашей стране, где все запитаны на бизнес, который прикормил всех остальных, конечно, с этим тяжеловато, у них и депутаты, и все остальные, что прикормлены ими..
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1857
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 02:29
#201
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Цитата:
111:
Предприниматели хотят

Все хотят и ты хочешь, за "символические" 5 000 в сутки. За однушку. В Рудном. Пользуясь моментом...
За "символические" 3 000 на такси с КЖБИ в центр, в непогоду, при обычной цене 800.
Ненавижу таких рвачей, пользующихся ситуацией. Чтоб вас хоронили в непогоду за тройной ценник...

[Исправлено: Gljuk, 24.12.2023 - 08:35]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5412
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 09:17
#202
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Цитата:
111:
покрасили повторно


Фигурки делали профессиональные мастера или ученики 5-6 классов городских школ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34625
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 14:18
#203
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Цитата:
Сыкымы:
Все хотят и ты хочешь, за "символические" 5 000 в сутки. За однушку.

Как я хочу, с мобиком что ли сдавать?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34625
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 14:21
#204
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Цитата:
Сыкымы:
Чтоб вас хоронили в непогоду за тройной ценник...

Ну да, помню 29 декабря, года 4 назад, как хоронили мать моей жены..
Ее братишку 2 года назад 2 января..
Да, сдирают и хорошо..
Да, оказывается это ты каркаешь..
Ну вот видишь, человеческого в тебе думал по больше..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34625
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 14:22
#205
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Цитата:
ACROS:
Фигурки делали профессиональные мастера или ученики 5-6 классов городских школ?

Скорее профессиональные мастера.
Учеников не было
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9211
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 17:43
#206
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Цитата:
111:
Предприниматели хотят платить 16 тенге за квадрат вместо 32, тогда как сам народ платит за квадрат 60..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9211
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 17:44
#207
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----------------Надеюсь , не удалят???
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5412
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 17:58
#208
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Цитата:
111:
Скорее профессиональные мастера


Что то так ТОПОРНО сделано: - и фигурки ассоциируются с к/ф "Ася Лячкина..."

[Исправлено: ACROS, 24.12.2023 - 18:04]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34625
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 22:29
#209
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Завтра оглашение, проиграем или нет..
Если выиграем то плов с меня всему двору завтра сделаю..
Сегодня тренируюсь
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
34625
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 22:31
#210
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Так вот делаю

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