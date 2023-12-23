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Костанай наш город!
Костанай наш город!
Куратор темы: 111
Костанай наш город!
Отправлено: 23.12.23 - 23:26
Костанай наш город!
Отправлено: 23.12.23 - 23:28
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 01:55
---Как приятно , когда сидишь в своей ветке ! Спокойно везде .
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 02:05
Цитата:
Просто нет времени перед новым годом, еще и суды.
В Понедельник будем отмечать или победу, или поражение.
Конечно, СМИ уже не зовем.
Там бесполезняк.
Просто сражаемся сами, на нас, на народ, опять ведь опять подали..
Гога:
Как приятно , когда сидишь в своей ветке ! Спокойно везде .
Как приятно , когда сидишь в своей ветке ! Спокойно везде .
Просто нет времени перед новым годом, еще и суды.
В Понедельник будем отмечать или победу, или поражение.
Конечно, СМИ уже не зовем.
Там бесполезняк.
Просто сражаемся сами, на нас, на народ, опять ведь опять подали..
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 02:09
Предприниматели хотят платить 16 тенге за квадрат вместо 32, тогда как сам народ платит за квадрат 60..
В нашей стране, где все запитаны на бизнес, который прикормил всех остальных, конечно, с этим тяжеловато, у них и депутаты, и все остальные, что прикормлены ими..
В нашей стране, где все запитаны на бизнес, который прикормил всех остальных, конечно, с этим тяжеловато, у них и депутаты, и все остальные, что прикормлены ими..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1857
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 02:29
Цитата:
Все хотят и ты хочешь, за "символические" 5 000 в сутки. За однушку. В Рудном. Пользуясь моментом...
За "символические" 3 000 на такси с КЖБИ в центр, в непогоду, при обычной цене 800.
Ненавижу таких рвачей, пользующихся ситуацией. Чтоб вас хоронили в непогоду за тройной ценник...
[Исправлено: Gljuk, 24.12.2023 - 08:35]
111:
Предприниматели хотят
Предприниматели хотят
Все хотят и ты хочешь, за "символические" 5 000 в сутки. За однушку. В Рудном. Пользуясь моментом...
За "символические" 3 000 на такси с КЖБИ в центр, в непогоду, при обычной цене 800.
Ненавижу таких рвачей, пользующихся ситуацией. Чтоб вас хоронили в непогоду за тройной ценник...
[Исправлено: Gljuk, 24.12.2023 - 08:35]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5412
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 09:17
Цитата:
Фигурки делали профессиональные мастера или ученики 5-6 классов городских школ???
111:
покрасили повторно
покрасили повторно
Фигурки делали профессиональные мастера или ученики 5-6 классов городских школ???
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 14:18
Цитата:
Как я хочу, с мобиком что ли сдавать?
Сыкымы:
Все хотят и ты хочешь, за "символические" 5 000 в сутки. За однушку.
Все хотят и ты хочешь, за "символические" 5 000 в сутки. За однушку.
Как я хочу, с мобиком что ли сдавать?
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 14:21
Цитата:
Ну да, помню 29 декабря, года 4 назад, как хоронили мать моей жены..
Ее братишку 2 года назад 2 января..
Да, сдирают и хорошо..
Да, оказывается это ты каркаешь..
Ну вот видишь, человеческого в тебе думал по больше..
Сыкымы:
Чтоб вас хоронили в непогоду за тройной ценник...
Чтоб вас хоронили в непогоду за тройной ценник...
Ну да, помню 29 декабря, года 4 назад, как хоронили мать моей жены..
Ее братишку 2 года назад 2 января..
Да, сдирают и хорошо..
Да, оказывается это ты каркаешь..
Ну вот видишь, человеческого в тебе думал по больше..
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 14:22
Цитата:
Скорее профессиональные мастера.
Учеников не было
ACROS:
Фигурки делали профессиональные мастера или ученики 5-6 классов городских школ?
Фигурки делали профессиональные мастера или ученики 5-6 классов городских школ?
Скорее профессиональные мастера.
Учеников не было
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 17:43
Цитата:
111:
Предприниматели хотят платить 16 тенге за квадрат вместо 32, тогда как сам народ платит за квадрат 60..
Предприниматели хотят платить 16 тенге за квадрат вместо 32, тогда как сам народ платит за квадрат 60..
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 17:44
----------------Надеюсь , не удалят???
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5412
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 17:58
Цитата:
Что то так ТОПОРНО сделано: - и фигурки ассоциируются с к/ф "Ася Лячкина..."
[Исправлено: ACROS, 24.12.2023 - 18:04]
111:
Скорее профессиональные мастера
Скорее профессиональные мастера
Что то так ТОПОРНО сделано: - и фигурки ассоциируются с к/ф "Ася Лячкина..."
[Исправлено: ACROS, 24.12.2023 - 18:04]
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 22:29
Завтра оглашение, проиграем или нет..
Если выиграем то плов с меня всему двору завтра сделаю..
Сегодня тренируюсь
Если выиграем то плов с меня всему двору завтра сделаю..
Сегодня тренируюсь
Костанай наш город!
Отправлено: 24.12.23 - 22:31
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