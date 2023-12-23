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≡ Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48258
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 23.12.23 - 12:57
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В самые короткие сроки в Аманкарагае построили 91 благоустроенный дом. Но тогда же, так утверждают многие погорельцы, была сделана большая ошибка в выборе места застройки. Причем канализацию почему-то решили не делать, обошлись индивидуальными септиками. Не учли влияния здешних грунтовых вод - первые септики наполнялись в течение недели, а то и меньше. Проблема решена?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9644
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Отправлено: 24.12.23 - 16:17
#30
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Цитата:
Кушмурунец23:
Знаете ли что на расстоянии ста метров от этих домов достраивают трехэтажный детский садик, немного дальше расположен спортивный комплекс из нескольких зданий и двухэтажная школа, еще дальше несколько двухэтажных зданий училища... это районный центр, знаете ли

А знаете ли вы что центральная канализация в затобольске появилась только с приходом Садвокасова,а до этого вся ЗТБ в которой на тот момент было 2 огромных школы,больница,несколько садиков и пятиэтажных домов , 20000 населения пользовались септиками.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5412
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 17:09
#31
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Цитата:
maxsaf:
не бегать же теперь за юрту до скончания века.


В репортаже в основном жалуются некто Елена, Наталья - они навряд ли в ЮРТЕ родились.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5412
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 17:11
#32
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Цитата:
maxsaf:
надо не ждать, а самим делать.


Ну тогда другое: "...орешек Знаний мы расколем...."
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
747
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 18:50
#33
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Цитата:
ACROS:
Наверное вы на диете и не часто ходите.

.....и никакая диета у меня родственник живёт рядом со стадионом и Ц.рынком водопровод стиралка тогда было продивающих 4 персоны сейчас сыновья ушли качали качают 1 раз в год.
....да и заметить надо у нас как за что возьмутся так всё через одно место получается,отопление то трубы гниют или проблемы с качегарками дома новострои не получают достаточного тепла,дома строят и сколько недоделок,в Заречном жильё построили проблемы с дорогами сейчас молчат что всё замёрзлопо весне сново начнётся и эти болячки по всему телу вылазиют,одну залечивают или подлечат а другая лезит в другом месте так и живём.....весело....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
747
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 19:10
#34
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Цитата:
сайлау курманов:
Видимо много воды льют, а ведь где-то нет центральной канализации,люди живут как-то, в любом городе есть свои Шанхай. Скорее всего наобещали, а потом решили по своему усмотрению

.....мы Шанхайские все на ведро ходим а помои носим за железку в сторону аэропорта там канава вдоль железной дороги которая идёт к логу карбышева,а лог который идёт далее к мельзаводу и далее через город к реке Тоболу и все это наше хозяиство попадает в реку и идут люди на пляж и купаются.Так мы Шанхайские не ходили на Тобол купаться только на Тарелочку или Коровку.....я вот сейчас подумал это мы Шанхайские сколько сливаем а представте сколько нечистот идёт кто живёт вдоль этих логов и с Корейского или Колёсных рядов так свовсего города частного сектора и живём нечистотные в нечистотах....может кто то не согласен с моим суждением.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
585
Re: Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие...
Отправлено: 24.12.23 - 20:36
#35
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
и эти болячки по всему телу вылазиют,одну залечивают или подлечат а другая лезит в другом месте так и живём.....весело....

согласен с Вами
У нас сейчас цирк со строительством школы в Кушмуруне надеюсь что НГ осветит
Авсе это из за отсутствия специалистов у нас все чаще торговые работники юристы программисты и поэтому и народ мучается
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