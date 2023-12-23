Отправлено: - 19:10

сайлау курманов:

Видимо много воды льют, а ведь где-то нет центральной канализации,люди живут как-то, в любом городе есть свои Шанхай. Скорее всего наобещали, а потом решили по своему усмотрению

Цитата:.....мы Шанхайские все на ведро ходим а помои носим за железку в сторону аэропорта там канава вдоль железной дороги которая идёт к логу карбышева,а лог который идёт далее к мельзаводу и далее через город к реке Тоболу и все это наше хозяиство попадает в реку и идут люди на пляж и купаются.Так мы Шанхайские не ходили на Тобол купаться только на Тарелочку или Коровку.....я вот сейчас подумал это мы Шанхайские сколько сливаем а представте сколько нечистот идёт кто живёт вдоль этих логов и с Корейского или Колёсных рядов так свовсего города частного сектора и живём нечистотные в нечистотах....может кто то не согласен с моим суждением.