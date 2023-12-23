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Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
Бiрлiк - Рублевка с запахом септиков. Как живут бывшие погорельцы в микрорайоне, построенном по указанию президента Казахстана
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