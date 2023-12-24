НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Будут ли штрафовать казахстанцев за фейерверки на Новый год
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48258
Будут ли штрафовать казахстанцев за фейерверки на Новый год
Отправлено: 24.12.23 - 17:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До Нового года остались считаные дни. Многие захотят зажечь пиротехнику или же бенгальские огни под бой курантов. Какие правила безопасности стоит помнить? Могут ли оштрафовать за фейерверки? В этих вопросах пытались разобраться журналисты.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5412
Re: Будут ли штрафовать казахстанцев за фейерверки на Новый год
Отправлено: 24.12.23 - 17:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://В радиусе 50 метров от "запуска" не должно быть пожароопасных объектов//

И в обязательном порядке, в связи с истерией правоохранительных органов по поводу взрывов, хлопков и прочих возгорании, проверить на наличии у близрасположеных авто аппаратуры ГБО и есть ли жёлтый знак на лобовом стекле.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
747
Re: Будут ли штрафовать казахстанцев за фейерверки на Новый год
Отправлено: 24.12.23 - 18:09
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До Нового года остались считаные дни. Многие захотят зажечь пиротехнику или же бенгальские огни под бой курантов.

....так и ничего не изменилось в нашей жизни мы живёмм в СССР и встречаем новый год под бой курантов.Да здравствует коммунистическая партия и дорогой наш Леонид Ильич.... 8-) 8-) 8-) ...меня это радует...высокий "профессионализм журналистов" в головах у людей куранты и не чем их заменить.Значит новый год встречали и будем встречать под бой курантов....кто против?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1557
Re: Будут ли штрафовать казахстанцев за фейерверки на Новый год
Отправлено: 24.12.23 - 19:54
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
....так и ничего не изменилось в нашей жизни мы живёмм в СССР и встречаем новый год под бой курантов.Да здравствует коммунистическая партия и дорогой наш Леонид Ильич....

У коммунистов короткая память! Пожар из двух наиболее резонансных в истории современной России наряду с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» 2009 года, при котором погибли 156 человек....а пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня»...вперёд коммунисты!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
747
Будут ли штрафовать казахстанцев за фейерверки на Новый год
Отправлено: 24.12.23 - 22:30
#4
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS