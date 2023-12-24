Отправлено: - 19:54

родом из Шанхая2022:

....так и ничего не изменилось в нашей жизни мы живёмм в СССР и встречаем новый год под бой курантов.Да здравствует коммунистическая партия и дорогой наш Леонид Ильич....

Цитата:У коммунистов короткая память! Пожар из двух наиболее резонансных в истории современной России наряду с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» 2009 года, при котором погибли 156 человек....а пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня»...вперёд коммунисты!