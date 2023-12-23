Re: "Давайте вместе проедемся, как-то неожиданно" -...

Отправлено: - 20:03

Порой фигеешь с вас городских. Теплые остановки новые автобусы. А еще с акимом области вместе проехать пару остановок. Нам бы ваши проблемы! Может вы с Аксакаловым до Кушмуруна доедете и посмотрите как живет здесь люди труда железнодорожники. У нас автобусы еще с Советского Союза перестали ходить. Например, вечерком пройдитесь. Особенно на южной стороне, пока еще снега мало и ее не задуло. Только далеко не заходите потому что освещения нет. А то читаю как вам там тяжело, 20 минут приходится автобусы ждать на морозе, слабенькие вы там...