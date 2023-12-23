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"Давайте вместе проедемся, как-то неожиданно" - Когда Кумар Аксакалов протестирует общественный транспорт и остановки в Костанае?
"Давайте вместе проедемся, как-то неожиданно" - Когда Кумар Аксакалов протестирует общественный транспорт и остановки в Костанае?
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