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≡ "Давайте вместе проедемся, как-то неожиданно" - Когда Кумар Аксакалов протестирует общественный транспорт и остановки в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48258
"Давайте вместе проедемся, как-то неожиданно" - Когда Кумар Аксакалов протестирует общественный транспорт и остановки в Костанае?
Отправлено: 23.12.23 - 17:06
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24 ноября на брифинге в Астане акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА спросили - когда он последний раз ездил на общественном транспорте Костаная? Он пообещал, что сам проедется на костанайских автобусах. Спустя месяц "НГ" уточнила когда аким планирует выполнить обещанное.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26133
Re: "Давайте вместе проедемся, как-то неожиданно" -...
Отправлено: 23.12.23 - 17:06
#1
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Сейчас - тепло.
Чё - ездить, то... ;-) :oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5412
Re: "Давайте вместе проедемся, как-то неожиданно" -...
Отправлено: 23.12.23 - 19:27
#2
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Цитата:
drakon:
ездить, то.


Всё это - херня!!!

Аким области НИКОГДА не будет простым пассажиром- обращение к городскому акиму - постройте простые, НЕПРОДУВАЕМЫЕ остановки и наладьте график движения - больше от вас НИЧЕГО и не требуется.
Тёплые остановки - НАФИК никому не нужны.
Это ваши коррупционные движения.
Пиар делайте в другом месте.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
585
Re: "Давайте вместе проедемся, как-то неожиданно" -...
Отправлено: 23.12.23 - 20:03
#3
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Порой фигеешь с вас городских. Теплые остановки новые автобусы. А еще с акимом области вместе проехать пару остановок. Нам бы ваши проблемы! Может вы с Аксакаловым до Кушмуруна доедете и посмотрите как живет здесь люди труда железнодорожники. У нас автобусы еще с Советского Союза перестали ходить. Например, вечерком пройдитесь. Особенно на южной стороне, пока еще снега мало и ее не задуло. Только далеко не заходите потому что освещения нет. А то читаю как вам там тяжело, 20 минут приходится автобусы ждать на морозе, слабенькие вы там...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
747
Re: "Давайте вместе проедемся, как-то неожиданно" -...
Отправлено: 24.12.23 - 19:21
#4
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Цитата:
Кушмурунец23:

.....я вот а томже вот когда у нас в Шанхае закрыли 23 школу мы все начали ходить в 115 на вокзал и ничего мне было тогда 11лет и мороз,буран,метель ,дождь и попробуй не пойди,цацы какие стали все блага им давай.
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