Отправлено: - 18:09

До Нового года остались считаные дни. Многие захотят зажечь пиротехнику или же бенгальские огни под бой курантов.....так и ничего не изменилось в нашей жизни мы живёмм в СССР и встречаем новый год под бой курантов.Да здравствует коммунистическая партия и дорогой наш Леонид Ильич.......меня это радует...высокий "профессионализм журналистов" в головах у людей куранты и не чем их заменить.Значит новый год встречали и будем встречать под бой курантов....кто против?